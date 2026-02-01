Sanjeev Sonawane : आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची धुरा आता डॉ. संजीव सोनवणे यांच्याकडे; राज्यपालांकडून नियुक्ती जाहीर

नाशिक: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.संजीव सोनवणे यांच्याकडे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरुपदाची जबाबदारी सोपविली आहे. कुलपती तथा राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी ही नियुक्ती जाहीर केली. सध्याचे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ.अजय चंदनवाले हे डीएमईआरच्या संचालकपदावरुन शनिवारी (ता.३१) निवृत्त होत असल्याने डॉ.सोनवणे यांच्याकडे कुलगुरुपदाची जबाबदारी सोपविली आहे. .राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालये संलग्न असलेल्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीबाबतची प्रक्रिया सध्या पार पडते आहे. यापूर्वी लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डॉ.माधुरी कानिटकर यांनी वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केली असल्याने विद्यापीठ कायद्यानुसार गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता. यानंतर काही दिवसांनी आरोग्य विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरू पदाची जबाबदारी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय (डीएमईआर) चे संचालक डॉ.अजय चंदनवाले यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. .तर पूर्णवेळ कुलगुरू निवडीसाठी काही दिवसांपूर्वी निवड समिती गठित करत पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. दरम्यान प्रभारी कुलगुरुपदाचा कार्यभार असलेले डॉ.अजय चंदनवाले यांच्या अपंगत्वाच्या बनावट प्रमाणपत्रासंदर्भात वाद निर्माण झाला होता. यानंतर सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने राज्यशासनाला याप्रकरणी सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. .दुसरीकडे डॉ.चंदनवाले यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. यादरम्यान डॉ.चंदनवाले हे डीएमईआरच्या संचालक पदावरून शनिवारी (ता.३१) निवृत्त झाले. या पार्श्वभूमीवर कुलपती तथा राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.सोनवणे यांच्याकडे आरोग्य विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरुपदाची जबाबदारी दिली आहे..Union Budget 2026 : खादी, हातमाग व हस्तकला क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून मिळणार नवे बळ; निर्मला सीतारामन यांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा.उद्या पदभार स्वीकारण्याची शक्यताविद्यापीठाचे कुलपती तथा राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी जारी केलेल्या नियुक्तीत १ फेब्रुवारीपासून पुढील आदेशापर्यंत आरोग्य विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाची सूत्रे स्वीकारण्याबाबत आदेशित केले आहे. या दिवशी रविवार असल्याने सोमवारी (ता.२) कुलगुरू डॉ. सोनवणे कार्यभार स्वीकारण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.