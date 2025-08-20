Mumbai Monsoon : मुंबईत पावसाचा हाहाकार, रेल्वे सेवा विस्कळीत; अनेक गाड्या रद्द, प्रवाशांचे हाल

नाशिक रोड: मुंबई विभागात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मध्य रेल्वेच्या काही गाड्या रद्द करण्यात आल्या असून, काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या एक ते चार तास तासांनी उशिरा सोडण्यात आल्या. यामुळे मुंबईकडे जाणाऱ्या, तसेच लांब पल्ल्याच्या भाविकांचे प्रचंड हाल झाले. इगतपुरी, कसारा, कल्याण आदी स्थानकांवर काही गाड्या थांबविण्यात आल्या होत्या..मुंबई- धुळे एक्स्प्रेस व वंदे भारत एक्स्प्रेस रद्द करण्यात आल्या. अमरावती ते मुंबई एक्स्प्रेस नाशिक रोडपर्यंत धावली. येथून ती अमरावतीकडे रवाना करण्यात आली. पंचवटी एक्स्प्रेस ही सकाळी पावणेअकराऐवजी दुपारी सव्वातीनला मुंबईला पोहोचली..मुंबईहून उशिरा धावणाऱ्या रेल्वे पुढीलप्रमाणे ः मुंबई ते हिंगोली जनशताब्दी, जबलपूर गरीबरथ एक्स्प्रेस, नागपूर सेवाग्राम एक्स्प्रेस, हजरत निजामुद्दीन राजधानी बल्लारशा एक्स्प्रेस, हावडा दुरांतो एक्स्प्रेस, नांदेड एक्स्प्रेस, गोरखपूर विशेष, जयनगर एक्स्प्रेस, प्रतापगड एक्स्प्रेस या गाड्या एक तीन तास उशिराने सुटल्या. मुंबईला उशिरा पोचलेल्या गाड्या अशा ः नागपूर सेवाग्राम, विदर्भ सुपरफास्ट, देवगिरी, महानगरी, पुष्पक, तपोवन, हावडा, राज्यराणी, सेवाग्राम सुपरफास्ट, जनशताब्दी, तुलसी, कामयानी, मंगला लक्षद्वीप, कुशीनगर, मुंबई एलटीटीसी या गाड्या मुंबईला एक ते चार तासांनी उशिरा पोहोचल्या. .Pune Rain Update:'मुळशीत रेकॉर्ड ब्रेक पाऊस'; धरण ९९ टक्के भरले, आत्तापर्यंत एकुण ७४२८ मिमी पाऊस .उशिरा व रद्द झालेल्या गाड्यांमुळे आरक्षण व तिकीट रद्द करण्यासाठी प्रवाशांनी गर्दी केली होती. रेल्वेस्थानकात व बाहेर प्रवासी बसून होते. खाद्यपदार्थ, पाण्याच्या बाटल्या याची जादा दराने विक्री केली जात होती. मुंबईतील काही सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांना सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. परिवहन महामंडळाच्या बसना प्रचंड गर्दी होती. खासगी वाहनांनी जादा दर आकारणी करून प्रवाशांची लूट केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.