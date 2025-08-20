नाशिक

Mumbai Monsoon : मुंबईत पावसाचा हाहाकार, रेल्वे सेवा विस्कळीत; अनेक गाड्या रद्द, प्रवाशांचे हाल

Passengers Struggle with Train Cancellations and Delays in Mumbai : मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मध्य रेल्वेच्या गाड्यांच्या वेळेत मोठा बदल झाला, त्यामुळे रेल्वेस्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली.
नाशिक रोड: मुंबई विभागात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मध्य रेल्वेच्या काही गाड्या रद्द करण्यात आल्या असून, काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या एक ते चार तास तासांनी उशिरा सोडण्यात आल्या. यामुळे मुंबईकडे जाणाऱ्या, तसेच लांब पल्ल्याच्या भाविकांचे प्रचंड हाल झाले. इगतपुरी, कसारा, कल्याण आदी स्थानकांवर काही गाड्या थांबविण्यात आल्या होत्या.

