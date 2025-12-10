Nashik Mumbai Local : नाशिककरांना गुड न्यूज! मुंबईसाठी प्रत्येकी दोन नवीन रेल्वे लाईन मंजूर; लोकल सेवेचा मार्ग अखेर मोकळा!

नाशिक रोड: नाशिककर आणि उत्तर महाराष्ट्रातील लाखो प्रवाशांसाठी महत्त्वाची ठरणारी मनमाड- कसारा आणि कसारा- मुंबई या मार्गांवर प्रत्येकी दोन नवीन रेल्वेलाइन उभारणीसाठी रेल्वे प्रशासनाने औपचारिक मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे नाशिक- मुंबई लोकल सेवेसह अनेक नवीन गाड्यांसाठी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या स्लॉट समस्येचे समाधान होणार आहे..नाशिक - मुंबई लोकल सेवा सुरू करण्याबाबत तसेच नवीन एक्सप्रेस किंवा पॅसेंजर गाड्यांची वाढ करण्याबाबत प्रयत्न सुरू असताना रेल्वे प्रशासनाकडून स्लॉट उपलब्ध नाहीत हा प्रमुख मुद्दा सतत पुढे येत होता. या स्थितीचा सखोल अभ्यास करून खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी समस्येचे मूळ कारण ओळखले होते. मुंबई विभागाकडे येणाऱ्या विद्यमान ट्रॅकवर प्रचंड गर्दी असून, वेगवेगळ्या गाड्यांचे तासन्तास कोंडीत अडकणे, अप-डाऊनची मर्यादित क्षमता, मालगाड्यांची वाढती संख्या आणि सिग्नलिंगवरील दडपण यामुळे नवीन सेवांची अंमलबजावणी अशक्य होत होती. .ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन खासदार वाजे यांनी केंद्र व रेल्वे मंत्रालयाकडे मनमाड - कसारा आणि कसारा - मुंबई या दोन महत्त्वाच्या कॉरिडॉरवर स्वतंत्र दोन-दोन नवीन रेल्वे लाईन उभारण्याची ठोस व सातत्यपूर्ण मागणी केली. या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले असून, रेल्वे मंत्रालयाने आता दोन्ही मार्गांवर नवीन दुहेरी रेल्वे लाईन उभारण्यास मान्यता दिली आहे..नवीन लाईन मंजूर झाल्याने नाशिक - मुंबई लोकल प्रकल्पाला वास्तविक गती मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक वर्षे तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित असलेला हा जनजीवनाशी थेट संबंधित प्रकल्प आता प्रत्यक्षात येण्याच्या दिशेने पुढे सरकला आहे. खासदार वाजे यांनी हा मुद्दा यापूर्वी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत, लोकसभेतील प्रश्नांच्या माध्यमातून आणि सातत्यपूर्ण लेखी प्रस्तावांद्वारे मांडला होता..Mumbai: लोकलमध्ये लटकून प्रवास करण्याच्या प्रवाशांच्या कृतीला निष्काळजी म्हणता येणार नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.प्रकल्पाचे फायदेगाड्यांची संख्या वाढविणे सोपे होईललोकल सेवेसाठी आवश्यक स्लॉट उपलब्ध होतीलमालगाड्यांची हालचाल स्वतंत्र ट्रॅकवर वळविता येईलमुंबई- नाशिक- मनमाड रेल्वे वाहतूक अधिक सुरक्षित, वेगवान व वेळेवर होईलनाशिक- मुंबई लोकल सेवेला नवा मार्ग मोकळा.नवीन लाइनच्या मंजुरीनंतर आता प्रकल्प अंमलबजावणी वेगाने व्हावी, यासाठी आक्रमक पाठपुरावा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी होणाऱ्या भूमिअधिग्रहण प्रक्रियेत स्थानिक शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ नये, यासाठीही मी कटिबद्ध आहे.- राजाभाऊ वाजे, खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.