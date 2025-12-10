नाशिक

Nashik Mumbai Local : नाशिककरांना गुड न्यूज! मुंबईसाठी प्रत्येकी दोन नवीन रेल्वे लाईन मंजूर; लोकल सेवेचा मार्ग अखेर मोकळा!

Long-Pending Slot Issue Finally Resolved : खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने मनमाड-कसारा आणि कसारा-मुंबई या महत्त्वाच्या मार्गांवर प्रत्येकी दोन नवीन रेल्वे लाईन उभारण्यास औपचारिक मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे नाशिक-मुंबई लोकल सेवेला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड: नाशिककर आणि उत्तर महाराष्ट्रातील लाखो प्रवाशांसाठी महत्त्वाची ठरणारी मनमाड- कसारा आणि कसारा- मुंबई या मार्गांवर प्रत्येकी दोन नवीन रेल्वेलाइन उभारणीसाठी रेल्वे प्रशासनाने औपचारिक मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे नाशिक- मुंबई लोकल सेवेसह अनेक नवीन गाड्यांसाठी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या स्लॉट समस्येचे समाधान होणार आहे.

