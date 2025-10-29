Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपा निवडणुकीसाठी आरक्षणाची सोडत गुरुवारपासून! 'ओबीसी'साठी प्रत्येक प्रभागात एक जागा चिठ्ठी पद्धतीने निश्चित

नाशिक: राज्य निवडणूक आयोगातर्फे नाशिक महापालिका निवडणूकीसाठी प्रभागातील अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास प्रवर्गासाठी चक्राकार पद्धतीने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यानंतर महापालिकेच्या निवडणूक विभागातर्फे आरक्षण काढण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. .२०१७ ची प्रभागरचना आणि सदस्य संख्या कायम राहाणार असल्याने आरक्षणाची स्थितीही कायम राहणार आहे. राज्यशासनाच्या राजपत्रानुसार प्रत्येक प्रभागात एक जागा इतर मागास प्रवर्गासाठी राहणार असून, चिठ्ठी पद्धतीने आरक्षण काढले जाईल..नाशिक महापालिकेसाठी २०१७ ची प्रभागरचना लागू असल्याने, चार सदस्यांचे २९ प्रभाग आणि ३ सदस्यांचे दोन प्रभाग कायम आहेत. एकूण ३१ प्रभागांसाठी १२२ नगरसेवकांच्या संख्येत बदल झालेला नाही. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांचा कार्यक्रम आधीच जाहीर झाला असून, आता आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. आयोगाच्या सूचनेनुसार, एसएसी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी चक्राकार पद्धतीने आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया गुरुवार (ता.३०) ते २ डिसेंबर यादरम्यान पूर्ण करावी लागणार आहे. .२०१७ प्रमाणेच आरक्षणाची स्थिती कायम राहणार असून, यामध्ये एसटी प्रवर्गासाठी १८ आणि एसटी प्रवर्गासाठी ९ जागा निश्चित केल्या जाणार आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण करून, ४ नोव्हेंबरपर्यंत संपूर्ण प्रस्ताव मान्यतेसाठी निवडणूक आयोगाला सादर करायचा असल्याने, निवडणूक शाखा युद्धपातळीवर काम करत आहे..चिठ्ठीद्वारे ओबीसी आरक्षण सोडतशासनाने यावर्षी २० मेस प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्राद्वारे ओबीसी आरक्षणाची पद्धतही स्पष्ट केली आहे. यातील नियमावली पाचप्रमाणे प्रत्येक प्रभागात एक जागा ओबीसीसाठी राखीव असेल. प्रभागातील जागांना ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ असे अनुक्रमांक देऊन एससी, एसटी आरक्षण निश्चित झाल्यावर ओबीसी प्रवर्गासाठी चक्राकार पद्धतीने चिठ्ठी टाकून आरक्षण ठरविले जाईल. महापालिकेत ओबीसी प्रवर्गासाठी एकूण ३३ जागा राखीव आहेत. यात ३१ प्रभागांना प्रत्येकी एक जागा मिळेल. उरलेल्या दोन जागा, ज्या प्रभागांमध्ये एसटी किंवा एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण नसेल, अशा दोन प्रभागांमध्ये अतिरिक्त जागा दिल्या जातील..Karad News:'कऱ्हाड उत्तरेत बाळासाहेब पाटलांना धक्का'; रहिमतपूर, हजारमाचीसह अनेक ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांचा मुंबईत भाजप प्रवेश .२०१७ च्या निवडणुकीतील आरक्षणाची स्थितीएकूण जागा-१२२सर्वसाधारण जागा-६२महिला उमेदवारांसाठी राखीव-६१इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव-३३अनुसूचित जातीसाठी राखीव-१८अनुसूचित जमातीसाठी राखीव-०९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.