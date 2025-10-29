नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपा निवडणुकीसाठी आरक्षणाची सोडत गुरुवारपासून! 'ओबीसी'साठी प्रत्येक प्रभागात एक जागा चिठ्ठी पद्धतीने निश्चित

Reservation Draw Program Announced by State Election Commission : नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, ओबीसी, एससी आणि एसटी प्रवर्गांसाठी चक्राकार पद्धतीने आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे.
नाशिक: राज्‍य निवडणूक आयोगातर्फे नाशिक महापालिका निवडणूकीसाठी प्रभागातील अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास प्रवर्गासाठी चक्राकार पद्धतीने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यानंतर महापालिकेच्‍या निवडणूक विभागातर्फे आरक्षण काढण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे.

