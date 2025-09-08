Nashik Municipal Corporations : नाशिक: ११ पालिकांच्या प्रभागरचनेचा अंतिम अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर होणार

नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा पालिकांमध्ये हरकतींवरील सुनावणीनंतर अंतिम प्रभागरचनेचा अहवाल मंगळवार (ता. ९)पासून राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करायचा आहे. अहवालासाठी १५ सप्टेंबरची मुदत असून, २६ तारखेला अंतिम प्रभागरचनेची प्रसिद्धी केली जाईल. .राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पडघम वाजू लागले आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट- गण प्रसिद्धीनंतर पालिकांच्या प्रभागरचना अंतिम करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. जिल्ह्यातील अकरा पालिकांच्या प्रारूप प्रभागरचनेवर एकूण ९१ हरकती दाखल झाल्या होत्या. गेल्या आठवड्यात या हरकतींवर सुनावणी पार पडली. सुनावणीनंतर प्रांताधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अभिप्रायासह प्रभागरचनेचा अहवाल जिल्हा मुख्यालयाकडे सादर केला आहे..पुढील टप्प्यात हा अहवाल अभिप्रायासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. त्यासाठी मंगळवारपासून सोमवार (ता. १५)पर्यंत मुदत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने हरकती निकाली काढल्यानंतर २६ तारखेला त्या-त्या पालिकांच्या क्षेत्रात अंतिम प्रभागरचनेची प्रसिद्धी केली जाणार आहे. दरम्यान, गेल्या पंचवार्षिकप्रमाणे प्रभागरचना असल्याने विद्यमान सदस्यांनी तूर्तास सुटकेचा निःश्वास सोडला; परंतु अंतिम प्रभागरचनेनंतर पार पडणाऱ्या आरक्षण सोडतीवर पुढील सारी राजकीय गणिते अवलंबून असतील. त्यामुळे आता आरक्षण सोडतीचे वेध लागले आहेत..Minister Jayakumar Gore: जयंत पाटील यांनी भाजपमध्ये यावे: ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे: खासदार विशाल पाटील, जयंत पाटील, बाबर यांच्यात जुगलबंदी.पालिकानिहाय जागापालिका- संख्यामनमाड- ३३सिन्नर- ३०ओझर- २७येवला- २६पिंपळगाव बसवंत- २५सटाणा- २४इगतपुरी- २१चांदवड- २०भगूर- २०त्र्यंबकेश्वर- २०नांदगाव- २०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.