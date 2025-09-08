नाशिक

Nashik Municipal Corporations : नाशिक: ११ पालिकांच्या प्रभागरचनेचा अंतिम अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर होणार

Ward Formation Process in Nashik District Corporations : नाशिक जिल्ह्यातील ११ नगरपालिकांमध्ये निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. हरकतींवरील सुनावणीनंतर प्रभागरचनेचा अंतिम अहवाल तयार झाला असून, तो राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात येणार आहे. या अहवालाच्या प्रसिद्धीनंतर लवकरच आरक्षणाची सोडत काढली जाईल, ज्यामुळे पुढील राजकीय गणिते स्पष्ट होतील.
नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा पालिकांमध्ये हरकतींवरील सुनावणीनंतर अंतिम प्रभागरचनेचा अहवाल मंगळवार (ता. ९)पासून राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करायचा आहे. अहवालासाठी १५ सप्टेंबरची मुदत असून, २६ तारखेला अंतिम प्रभागरचनेची प्रसिद्धी केली जाईल.

