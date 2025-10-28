नाशिक

Nashik Municipal Corporation : चिठ्ठीतून ठरणार स्त्री-पुरुष आरक्षण! नाशिक मनपा निवडणुकीचे अंतिम राजपत्र २ डिसेंबरला प्रसिद्ध होणार

Reservation Process Begins for 122 Seats in 31 Wards : नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी १२२ जागांपैकी ५० टक्के महिलांसाठी असलेल्या ६१ जागांवर ११ नोव्हेंबर रोजी चिठ्ठी पद्धतीने आरक्षण सोडत काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी महिला ५० टक्क्यांनुसार ३१ प्रभागांतील १२२ जागांपैकी ६१ जागांवर आरक्षण टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ११ नोव्हेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. चक्रानुकार पद्धतीने अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण निश्‍चित करून ३० ऑक्टोबर किंवा ४ नोव्हेंबरला राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेतली जाणार आहे.

