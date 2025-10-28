Nashik Municipal Corporation : चिठ्ठीतून ठरणार स्त्री-पुरुष आरक्षण! नाशिक मनपा निवडणुकीचे अंतिम राजपत्र २ डिसेंबरला प्रसिद्ध होणार

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी महिला ५० टक्क्यांनुसार ३१ प्रभागांतील १२२ जागांपैकी ६१ जागांवर आरक्षण टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ११ नोव्हेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. चक्रानुकार पद्धतीने अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित करून ३० ऑक्टोबर किंवा ४ नोव्हेंबरला राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेतली जाणार आहे. .महापालिका निवडणुकीसाठी २०१७ नुसार प्रभागरचना अंतिम करण्यात आली आहे. त्यात २९ प्रभाग चार सदस्यांचे तर १५ व १९ हे दोन प्रभाग तीन सदस्यांचे निश्चित करण्यात आले आहे. पाठोपाठ आता आरक्षण काढले जाणार आहे. चक्रानुकार पद्धतीने प्रथम प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर केले जाईल. त्यात सध्याच्या अस्तित्वातील लोकसंख्येनुसार नव्याने प्रभाग निश्चिती केली जाईल. .त्यानंतर उतरत्या क्रमानुसार अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गाचे आरक्षण निश्चित केले जाईल. त्यानंतर ३० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर कालावधीत राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेऊन ५० टक्के महिला आरक्षण काढले जाईल. ६१ जागांवर चिठ्ठी पद्धतीने महिला आरक्षण काढण्यासाठी आठ नोव्हेंबरला जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार आहे. .साधारण ११ नोव्हेंबरला सोडत काढली जाईल. त्यानंतर पुन्हा राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यता घेऊन १७ ते २४ नोव्हेंबर या कालावधीत हरकती व सूचना सिद्ध केले जातील व अंतिम आरक्षण २५ नोव्हेंबर ते एक डिसेंबर या दरम्यान जाहीर करून दोन डिसेंबरला अंतिम राजपत्र प्रसिद्ध केले जाणार आहे..चिठ्ठीतून निघणार स्री-पुरुष आरक्षणचक्रानुकार पद्धतीने आरक्षण सोडत काढली जाईल. अ, ब, क व ड याप्रमाणे प्रत्येक प्रभागाला क्रमांक देऊन अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी चक्राकार पद्धतीने आरक्षण निश्चिती केले जाईल. स्त्री व पुरुष आरक्षण चिठ्ठीतून काढले जाईल..आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रमआरक्षित जागांची संख्या निश्चित करणे : ३० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबरआरक्षण सोडत जाहीर सूचना प्रसिद्धी : ८ नोव्हेंबर २०२५आरक्षणाची सोडत काढून आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादरीकरण : ११ नोव्हेंबर २०२५प्रारूप आरक्षण, हरकती व सूचना मागविण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रसिद्धी : १७ नोव्हेंबर २०२५प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सूचना : २४ नोव्हेंबर २०२५प्रारूप आरक्षणावर प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर निर्णय : २५ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर २०२५अंतिम आरक्षणाला शासन राजपत्रात प्रसिद्ध :२ डिसेंबर २०२५.Kolhapur Politics : कोल्हापुरातील 'या' गावाने थेट संरपंचांविरोधात अविश्वास ठरावासाठी केलं मतदान.प्रभागरचनेत महत्त्वाचेलोकसंख्या- १४ लाख ८६ हजार ५३ (२०११ नुसार)सदस्य संख्या- १२२एकूण प्रभाग- ३१ (चारसदस्यीय २९, तीनसदस्यीय २ प्रभाग).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.