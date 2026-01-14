नाशिक
Nashik Municipal Election : नाशिकचा महासंग्राम! राजकीय चिखलफेक थांबली, आता फैसला मतदारांच्या हाती; १५ जानेवारीला मतदान
नाशिक: काही वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा खाली बसला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत राजकीय पक्षाकडून झालेले हाय व्होल्टेज राजकीय ड्रामा, आरोप-प्रत्यारोप, एकमेकांवरील चिखलफेक व सरतेशेवटी शिक्षण व विकासाचे मुद्दे यात कोणाला व कशाला निवडायचे, याचा फैसला गुरुवारी (ता. १५) होणार आहे. त्यामुळे आता पुढील दोन दिवस मतदारांचे राहणार आहेत.