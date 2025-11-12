Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा आरक्षण जाहीर: ११२ जागांवर परिस्थिती ‘जैसे थे’; दहा विद्यमानांना धक्का!

नाशिक: नाशिक महापालिकेच्या जवळपास तीन वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकीचा महत्त्वाचा टप्पा प्रभागांचे आरक्षण जाहीर झाल्यावर पार पडला. मंगळवारी (ता. ११) काढण्यात आलेल्या आरक्षणात ११२ जागांवर ‘जैसे थे’ परिस्थिती राहिली; तर दहा प्रभागांत विद्यमानांना धक्का बसला आहे. .यातील बहुतांश जागा या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील अर्थात ओबीसी महिला राखीव झाल्याने कुटुंबातील सदस्य किंवा पक्षांना अन्य पर्याय शोधावा लागेल. आरक्षणामुळे विस्थापित होणाऱ्या दहापैकी सात भाजपचे माजी नगरसेवक आहेत..महाकवी कालिदास कलामंदिरात मंगळवारी सकाळी अकराला आरक्षण सोडतीला सुरुवात झाली. महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आरक्षण सोडत काढण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार सोडत राबविण्यात आली. सोडतीची प्रक्रिया पारदर्शक ड्रममधून चिठ्ठ्या काढून झाली. .महापालिका शाळेतील चार विद्यार्थ्यांच्या हस्ते आरक्षणाच्या चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या. एकूण ३१ प्रभागांमधील वेगवेगळ्या प्रवर्गातील आरक्षण निश्चिती करण्यात आली. आरक्षण सोडत प्रक्रिया सर्वांना पाहता यावी, यासाठी ‘कालिदास’च्या दालनात दोन मोठ्या एलईडी स्क्रीनची व्यवस्था करण्यात आली होती. तसेच, महापालिकेच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर व्यवस्था करण्यात आली होती..Gopichand Padalkar: गोपीचंद पडळकरांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावर कोर्टाचा आदेश, प्रत्यक्ष हजर राहून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश!.आरक्षणातून या विद्यमानांना धक्कास्थायी समितीचे माजी सभापती गणेश गिते (प्रभाग १ ‘क’मध्ये महिला ओबीसी), भाजपचे माजी नगरसेवक सुरेश खेताडे (प्रभाग २ ‘ब’मध्ये अनुसूचित जमाती महिला), भाजपचे पुंडलिक खोडे (प्रभाग ६ ‘अ’मध्ये अनुसूचित जमाती महिला), भाजपचे रवींद्र धिवरे (प्रभाग ९ ‘अ’मध्ये अनुसूचित जाती महिला), भाजपच्या प्रियंका घाटे (प्रभाग १२ ‘अ’मध्ये अनुसूचित जाती राखीव), शोभा साबळे (प्रभाग १४ ‘अ’मध्ये अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण), भाजपचे अनिल ताजनपुरे (प्रभाग १६ ‘क’मध्ये ओबीसी महिला आरक्षण), शिवसेनेचे संतोष साळवे (प्रभाग १९ ‘अ’मध्ये अनुसूचित महिला आरक्षण), राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जगदीश पवार (प्रभाग २२ ‘अ’मध्ये अनुसूचित जाती महिला आरक्षण), भाजपचे राकेश दोंदे (प्रभाग २७ ‘अ’मध्ये अनुसूचित जाती महिला आरक्षण).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.