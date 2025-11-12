नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा आरक्षण जाहीर: ११२ जागांवर परिस्थिती ‘जैसे थे’; दहा विद्यमानांना धक्का!

Ward Reservation Draw Conducted at Kalidas Kala Mandir : नाशिक महापालिकेच्या रखडलेल्या निवडणुकीसाठी मंगळवारी महाकवी कालिदास कलामंदिरात पारदर्शक ड्रममधून चिठ्ठ्या काढून आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पडली. यामध्ये एकूण ३१ प्रभागांमधील वेगवेगळ्या प्रवर्गातील आरक्षण निश्चित करण्यात आले, ज्यात ११२ जागा ‘जैसे थे’ राहिल्या, तर १० विद्यमान नगरसेवकांना धक्का बसला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक महापालिकेच्या जवळपास तीन वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकीचा महत्त्वाचा टप्पा प्रभागांचे आरक्षण जाहीर झाल्यावर पार पडला. मंगळवारी (ता. ११) काढण्यात आलेल्या आरक्षणात ११२ जागांवर ‘जैसे थे’ परिस्थिती राहिली; तर दहा प्रभागांत विद्यमानांना धक्का बसला आहे.

