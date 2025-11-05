Nashik Municipal Elections : आचारसंहिता लागू: नाशिक पालिका निवडणुकीचा बिगुल; ३ डिसेंबरला मतदान, महिनाभर विकासकामांचे भूमिपूजन थंडावले!

नाशिक: जिल्ह्यातील ११ पालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. निवडणुकांच्या कार्यक्रमासोबत आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे पुढील महिनाभर या सर्व ठिकाणी विकासकामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन थंडावणार आहे. .राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर सुरवात झाली आहे. पहिल्या टप्यामध्ये नगरपालिका व नगरपंचायतींचा निवडणुका पार पडणार आहे. त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील भगूर, सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, मनमाड, नांदगाव, ओझर, पिंपळगाव बसवंत, सटाणा येवला आणि चांदवड या नगरपालिकांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. .यासर्व ठिकाणी ३ डिसेंबरला मतदान तर ४ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. निवडणुकांची घोषणा झाल्यामुळे संबंधित ठिकाणी आता आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार आदर्श आचारसंहितेत मतदारांवर प्रभाव पडेल, अशा कोणत्याही गोष्टींना मनाई असणार आहे. .त्यामुळे पुढील १ महिना अकराही नगरपालिका व आसपासच्या क्षेत्रात नविन विकासकामांचे भूमिपूजन करता येणार नाही. तसेच पूर्णत्वास आलेल्या विकासकामांचे लोकापर्णावर ही बंधने लागू असतील. परिणामी नगरपालिका क्षेत्रात नविन सदस्यांची निवड झाल्यानंतरच विकासकामांना मुहूर्त लागणार आहे..प्रशासनाकडून कारवाई सुरूआदर्श आचारसंहिता लागू होताच ११ नगरपालिकांचे प्रशासन हे ॲक्टिव्ह मोडवर आले आहे. शहर परिसरातील राजकीय पक्षांचे झेंडे, बॅनर्स, नेत्यांना शुभेच्छा देणारे फलक काढण्यास सुरवात केली आहे. तसेच विकासकामांच्या येथील मंत्री व नेतेमंडळींच्या नावांचे फलक तसेच राजकीय पक्षांचे चिन्हही झाकले जात आहेत..Nagar Panchayat vs Municipal Council: डोकं फिरवणारं कन्फ्युजन! नगरपंचायत vs नगरपरिषद… नेमका फरक काय? सरळ भाषेत तुलना.महापालिकेत कार्यक्रमांना सशर्त परवानगीआचारसंहितेमुळे नाशिक व मालेगाव महापालिका क्षेत्रातील विकासकामांबाबत प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले होते. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका विभागाचे सहआयुक्त श्याम गोसावी यांच्याशी संपर्क साधला असता दोन्ही महानगरपालिका क्षेत्रात राजकीय कार्यक्रम, उदघाटने, प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे करता येतील. मात्र, या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून पालिका क्षेत्रातील मतदारांवर प्रभाव पडेल अशा कोणत्याही बाबी अथवा घोषणा सदर करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.