Nashik Municipal Election : नाशिक पालिका निवडणुकीत मतदानाचा टक्का घसरला; ६८.३४% नोंद, ४.६६ टक्क्यांची घट

नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा पालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ६८.३४ टक्के मतदान नोंदले गेले. २०१६-१७ मधील नऊ पालिकांमध्ये ७३ टक्के मतदान झाले होते. त्यामुळे यंदा मतदानाचा टक्का ४.६६ टक्क्यांनी घसरल्याचे स्पष्ट झाले आहे..दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निकाल २१ डिसेंबरपर्यंत स्थगित झाल्याने उमेदवारांचा तणाव वाढला आहे. खबरदारी म्हणून अनेक ठिकाणी उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांनी स्ट्रॉंगरुमच्या बाहेर रात्रीचा कडक पहारा सुरू केला आहे..मंगळवारी (ता.२) मनमाड, भगूर, नांदगाव, सिन्नर, येवला, ओझर, पिंपळगाव बसवंत, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, सटाणा या नगरपालिकांमध्ये किरकोळ अपवाद वगळता मतदान शांततेत झाले. एकूण २ लाख ५४ हजार ६०८ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. त्यात पुरुष (१,३१,८४९), महिला (१,२२,७४५), तृतीयपंथी (१४) अनेक ठिकाणी मतदान केंद्रांवर रात्री उशिरापर्यंत रांगा कायम होत्या..बहुतेक पालिकांत मतदानात घट; त्र्यंबकेश्वर अपवादसन २०१७ मध्ये जिल्ह्यात नऊ नगरपालिका होत्या. यंदा पिंपळगाव बसवंत व ओझर या नवीन नगरपालिकांची भर पडली आहे. जुन्या नऊ नगरपालिकांपैकी आठ ठिकाणी मतदानाचा टक्का घसरला, तर फक्त त्र्यंबकेश्वरमध्ये १.६६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यंदाची मतदारांची उदासीनता कोणासाठी फायद्याची, तर कोणासाठी तोट्याची ठरणार याचा उलगडा २१ डिसेंबरच्या मतमोजणीनंतरच होणार आहे..Amruta Fadnavis : उद्धव ठाकरे 'शोले'मधील जेलर तर शरद पवार... अमृता फडणवीस यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह नेत्यांना दिल्या 'या'उपमा.मतमोजणीचा विलंब प्रशासनासाठीही डोकेदुखीराज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार ३ डिसेंबरला मतमोजणी अपेक्षित होती. मात्र उच्च न्यायालयाने जिल्ह्यातील सर्व निकाल २१ डिसेंबरला एकत्र जाहीर करण्याचे आदेश दिले.यामुळे स्ट्राँग रूममध्ये ईव्हीएम यंत्रे सुरक्षित ठेवण्याची, सतत बंदोबस्त तैनात करण्याची, अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजना करण्याची, जबाबदारी प्रशासनावर आली असून, त्यामुळे त्यांचीही धांदल उडाली आहे..