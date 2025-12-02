Nashik Municipal Election : आज नाशिकमधील ११ नगरपालिकांसाठी मतदान! ३.७२ लाख मतदार बजावणार हक्क; ईव्हीएममध्ये बंद होणार उमेदवारांचे भविष्य

नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा नगरपालिकांमधील थेट नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकपदांसाठी मंगळवारी (ता. २) सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाच या वेळेत मतदान होणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण ३,७२,५४३ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत..मतदानाच्या सर्व प्रशासकीय तयारी पूर्ण असून अधिकारी व कर्मचारी सोमवारी (ता. १) मतदान यंत्रणा व साहित्य घेऊन मतदान केंद्रांकडे रवाना झाले. इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर, भगूर, ओझर, पिंपळगाव बसवंत, चांदवड, सटाणा, मनमाड, नांदगाव व येवला या नगरपालिकांमध्ये सोमवारी प्रचार थंडावला. जिल्ह्याचे लक्ष आता मंगळवारच्या मतदानाकडे लागून राहिले आहे. जिल्ह्यातील ११ नगराध्यक्ष पदांसाठी ६१ उमेदवार, तर नगरसेवक पदांसाठी १०२८ उमेदवार रिंगणात आहेत. .सर्व उमेदवारांचे भविष्य ईव्हीएममध्ये आज बंदिस्त होणार असून संबंधित यंत्रणा सज्ज आहे. मतदानापूर्वी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अंतिम प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानंतर टप्याटप्याने मतदान साहित्य केंद्रांकडे पाठवण्यात आले. पोलिस प्रशासनाने सर्व केंद्रांवर कडक बंदोबस्त ठेवला आहे. “लोकशाही बळकटीकरणासाठी अधिकाधिक मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावावा,” असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले. दरम्यान, जिल्ह्यातील तीन नगरपालिकांतील सात प्रभागांमध्ये २० डिसेंबर रोजी मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला आहे..Satara Politics: देगाव एमआयडीसी आमदार शशिकांत शिंदेंमुळेच गेली : मंत्री शिवेंद्रराजेंचा घणाघात; नेमकं काय म्हणाले?.दृष्टिक्षेपातजिल्ह्यात १,८७,९०६ पुरुष मतदारजिल्ह्यात १,८४,६१९ महिला मतदार१८ तृतीयपंथी मतदारमतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात मोबाईल वापरास बंदीकामगारांना मतदानासाठी २ ते ३ तासांची सवलत अथवा सुट्टी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.