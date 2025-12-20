नाशिक

Nashik Municipal Elections : नाशिक रणसंग्राम: सिन्नर, ओझर, चांदवडमध्ये आज मतदान; उद्या ठरणार पालिकेचा 'कारभारी'!

Voting Process in Sinnar, Ozar and Chandwad : नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, ओझर आणि चांदवड नगर परिषदेच्या उर्वरित जागांसाठी मतदान केंद्रावर जय्यत तयारी करण्यात आली असून, मतदानानंतर रविवारी सकाळी ८ वाजेपासून मतमोजणीला सुरुवात होईल.
Nashik Municipal Elections

Nashik Municipal Elections

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्ह्यातील सिन्नर, ओझर व चांदवड नगर परिषदांमधील सातपैकी सहा जागांसाठी शनिवारी (ता. २०) मतदान होणार आहे. सकाळी सात ते सायंकाळी पाच या वेळेत या ठिकाणी मतदान होईल. रविवारी (ता. २१) सर्व जागांचे निकाल एकत्रितपणे जाहीर करण्यात येतील.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Nashik municipal corporation
Sinnar
Ozar
Voting
Chandawad
nashik muncipal election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com