Nashik Municipal Elections : नाशिक रणसंग्राम: सिन्नर, ओझर, चांदवडमध्ये आज मतदान; उद्या ठरणार पालिकेचा 'कारभारी'!

नाशिक: जिल्ह्यातील सिन्नर, ओझर व चांदवड नगर परिषदांमधील सातपैकी सहा जागांसाठी शनिवारी (ता. २०) मतदान होणार आहे. सकाळी सात ते सायंकाळी पाच या वेळेत या ठिकाणी मतदान होईल. रविवारी (ता. २१) सर्व जागांचे निकाल एकत्रितपणे जाहीर करण्यात येतील..जिल्ह्यात ११ पालिकांच्या निवडणुकांसाठी २ डिसेंबरला मतदान घेण्यात आले. थेट नगराध्यक्षपदासाठी ६१ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. नगरसेवकपदाच्या २६६ जागांसाठी एक हजार २८ उमेदवारांचे भवितव्य मतदानयंत्रात बंद झाले. मतदानाच्या काही तास आधी निवडणूक आयोगाने सिन्नरमधील चार, ओझर येथील दोन व चांडवडमधील एका जागेवरील निवडणुकीला स्थगिती दिली. या जागा सोडून मतदान प्रक्रिया राबविण्यात आली. .यात सिन्नरमधील एक जागा माघारीअंती बिनविरोध झाल्याने उर्वरित सहा जागांसाठी मतदान होईल. मतदानानंतर दुसऱ्याच दिवशी मतमोजणी होईल. त्यामुळे आतापर्यंत घालमेल सुरू असलेल्या सर्वच उमेदवारांचे निकालाकडे लक्ष लागलेले राहील. यात त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, भगूर, सिन्नर, ओझर, पिंपळगाव बसवंत, चांदवड, मनमाड, नांदगाव, सटाणा व येवला येथील नगर परिषदांचा समावेश आहे..निकालाची तयारी पूर्णपालिकांच्या निकालाची तयारी पूर्ण करण्यात आली असून, रविवारी सकाळी आठला मतमोजणीस प्रारंभ होईल. साधारणत: अकरापर्यंत सर्व निकाल जाहीर होतील. प्रभागनिहाय मतमोजणीची व्यवस्था करण्यात आली असून, थेट नगराध्यक्ष निवडला जाणार असल्याने त्यांना प्रत्येक मतमोजणी टेबलवर प्रतिनिधी नियुक्त करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सर्वांत शेवटी नगराध्यक्षांचा निकाल जाहीर होईल..Pusegaon Rath Yatra : साताऱ्यातील पुसेगावात सेवागिरी रथावर तब्बल ८७ लाखांची देणगी भाविकांकडून अर्पण; परदेशी चलनाचाही समावेश.या जागांसाठी मतदानसिन्नर : प्रभाग २ (अ) ओबीसी महिला, प्रभाग ४ (अ) एससी महिला, प्रभाग १० (ब) सर्वसाधारणओझर ः प्रभाग १ (अ) एससी, प्रभाग ८ (ब) सर्वसाधारणचांदवड ः प्रभाग ३ (अ) ओबीसी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.