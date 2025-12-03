Nashik Municipal Elections : मतदार याद्यांचा घोळ! 'दुबार नोंदी' आणि 'नावे गायब' असल्याने मतदानाच्या हक्कावर गदा

नाशिक: जिल्ह्यातील अकरा नगर परिषदांसाठी आज दिवसभर उत्साहात मतदान झाले. तुरळक अपवाद वगळता सगळीकडे शांततेत मतदान झाले. त्र्यंबकेश्वरला सकाळपासून मतदानासाठी उत्साह होता. .जिल्ह्यात नांदगाव, मनमाडचा अपवाद वगळता नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदानासाठी सकाळी सातपासून उत्साह होता. मात्र अनेक ठिकाणी मतदारांची नावे सापडत नसल्याने मतदारांची गैरसोयीचे प्रकार पुढे आले. दोन वेगवेगळ्या प्रभागांच्या याद्यांमध्ये मतदारांची नावे नोंदली गेल्याने त्यांच्या नावासमोर ‘दुबार नोंदणी’चा शिक्का असल्याने दोन्ही ठिकाणी मतदानाचा हक्क नाकारला गेला. .तर अनेक मतदारांची नावे नव्या प्रभागातील याद्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याने नावे शोधण्यासाठी अशा मतदारांची आज चांगलीच दमछाक झाली. काही नागरिकांनी विधानसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष मतदान करूनही यंदाच्या पालिका निवडणुकीच्या अंतिम यादीतून त्यांची नावेच गायब झाल्याची तक्रारी केल्या. मतदार याद्यांच्या अचूकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..मनमाडला ५६ टक्केमनमाड, ता. २ ः नगर परिषद पंचवार्षिक निवडणुकीत रविवारी शहरातील मतदारांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. सकाळी कडाक्याची थंडी असल्याने मतदानाची गती मंदावली होती. मात्र दुपारनंतर सर्व केंद्रांवर मतदारांची मोठी गर्दी उसळत गेली. सायंकाळी साडे पाचपर्यंत ५६ टक्के मतदान झाले असून अनेक केंद्रांवर उशिरापर्यंत रांगा कायम असल्याने अंतिम आकडा मिळू शकला नाही. शहरातील एकूण ७२ मतदान केंद्रावर मतदान शांततेत पार पडले. पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता..इगतपुरीत ६९ टक्केइगतपुरी शहर : नगर परिषद निवडणुकीत थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता. २) रात्री उशिरापर्यंत सरासरी ६९ टक्के मतदान झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजित बारवकर व मुख्याधिकारी किशोर चव्हाण यांनी दिली..या निवडणुकीत थेट नगराध्यक्षपदासाठी शालिनी संजय खातळे, मधुमालती रमेश मेंद्रे, शुभांगी यशवंत दळवी व अपर्णा चंद्रशेखर धात्रक या चार उमेदवारांचे, तर २१ नगरसेवकपदासाठी ७० उमेदवारांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंद झाले. या निवडणुकीत अखेरच्या टप्प्यात सरासरी ६९ टक्के मतदान झाले असून, यात आठ हजार ६८९ पुरुष, तर आठ हजार ४३५ महिलांनी मतदानाचा हक्क बजावला. एकूण १७ हजार १२४ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला..ओझरला ६२.३१ टक्केओझर : ओझर नगर परिषदेच्या निवडणुकीत मंगळवारी (ता. २) सकाळपासून शांततेत मतदानास सुरुवात झाली असली, तरी थंडीमुळे सुरुवातीची गती मंदावली होती. शहर व उपनगरातील एकूण लोकसंख्या ५४ हजार ६९ असून, एकूण मतदारसंख्या ४७ हजार ४३३ आहे. त्यांपैकी पुरुष २४ हजार २७३ आणि महिला २३ हजार २३२ मतदार आहेत. मुदत संपेपर्यंत ६२.३१ टक्के मतदानाची नोंद झाली..पिंपळगावला ७३ टक्केपिंपळगाव बसवंत : येथील नगर परिषदेच्या चुरशीच्या निवणुकीसाठी आज मतदान झाले.प्रभाग क्र.चार व नऊ मध्ये जोरदार राडा झाला.सकाळ पासुन सुरू झालेला मतदानाचा ओघ शेवटपर्यत कायम राहीला.त्यामुळे ७३ टक्के विक्रमी मतदान झाले.३६ हजार ९२२ पैकी २७ हजार २९ मतदारांनी मतदानांचा हक्क बजावला. नगराध्यक्षपदासाठी तीन तर २५ नगरसेवकांसाठी तब्बल ७० उमेदवारांचे भवितव्य मतदान केद्रांत बंद झाले..सटाण्यात ६७.३६ टक्केसटाणा : येथील नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी लक्षणीय घटल्याने संपूर्ण राजकीय गणितच कोलमडले असून विजयाचे समीकरणही बदलणार आहे. २०१६ मध्ये नोंदलेले ७५.२५ टक्के मतदान यंदा तब्बल ८.११ टक्क्यांनी घसरून ६७.३६ टक्क्यांवर आले आहे. या निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीमधीलच भाजपा व शिवसेना दोन्ही प्रबळ पक्षांमध्ये आमने सामने मोठी लढत असल्याने अपक्ष उमेदवारांच्याही अपेक्षा उंचावल्या असून विजयाची चर्चा अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकली आहे..नांदगावला ६०.१८ टक्केनांदगाव : पालिकेच्या थेट नगराध्यक्षपद व सात ठिकाणी बिनविरोध निवडणुकी नंतर नगरसेवकांच्या उर्वरित तेरा जगासाठी आज ६०.१८ टक्के मतदान झाले काही केंद्रावर उशिरा पावेतो मतदान सुरु असल्याने अंतिम आकडेवारी मिळण्यास विलंब लागला होता एकूण १९हजार ९४२ मतदारांपैकी १२ हजार ३ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजाविला २०१६ मध्ये झालेल्या थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीत ६९ टक्के झालेल्या मतदानाच्या तुलनेत यंदा झालेला मतदानाचा नऊ टक्क्यांनी घसरला..मतदान दृष्टिक्षेपातसटाण्यात ८.११ टक्के मतदानात घटनांदगावला ९ टक्के मतदान घटलेयेवला येथे उशिरापर्यंत मतदानत्र्यंबकेश्वरला सर्वाधिक मतदानसिन्नरला दिवसभर मतदानाचा उत्साहपिंपळगावला किरकोळ बाचाबाचीमाहेरवाशीण आयर्लंड येथून मतदानाला.सटाणा येथे अनेकांना दुबार नावे, नावेच गायब अशा तक्रारीमुळे मतदान करता आला नाही. अनेकांचा हक्क नाकारला गेला. तर दुसरीकडे मतदानाला खास विदेशातून आलेल्या माहेरवाशीण मतदाराची कहाणी प्रेरणादायी ठरली. अबोली देवरे-कापडणीस या आयर्लंडहून सटाण्यात येऊन मतदानाचा हक्क बजावणाऱ्या मतदार ठरल्या. तर विदेशातून आलेल्या अबोली देवरे कापडनीस म्हणाल्या की, थेट आयर्लंडहून सटाणा येथे आले. मला मतदान करता आले. याचा मला खूप आनंद आहे. प्रत्येक नागरिकाने मतदानाचा हक्क बजावलाच पाहिजे,” असे देवरे-कापडणीस यांनी सांगितले. मतदार नावगळतीची प्रकरणे वाढत असताना, एका परदेशातून आलेल्या तरुणीने मतदानासाठी दाखवलेली निष्ठा नागरिकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..Savadatti Yatra : सौंदत्ती डोंगरावर लाखोंची गर्दी! रेणुका देवी यात्रेत परड्या भरण्याचा पारंपरिक जल्लोष; भाविकांचा उत्साह शिगेला.चांदवडला ७४.५२ टक्केचांदवड : येथील नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आज (ता.२) मतदान उत्साहात पार पडले. सकाळी सातला सुरू झालेल्या मतदानाला प्रारंभी मंद प्रतिसाद मिळाला असला तरी दुपारनंतर शहरभर मतदारांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली. एकूण १९३७७ मतदारांपैकी १४४४० मतदारांनी मतदानाचा (७४.५२ ) टक्के मतदारांनी हक्क बजावला. यात ७०२८ महिलांनी आणि ७४१२ पुरुषांनी मतदान केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 