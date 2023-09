Nashik Crime : खुन, खुनाचा प्रयत्न केल्या प्रकरणातील सराईत गुन्हेगार व आणि सुनील वाघ खून प्रकरणात शिक्षा ठोठावण्यात आलेला सराईत गुन्हेगार व्यंकटेश मोरे याचा उपचाराच्या नावाखाली नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयात आराम सुरु आहे.

बुधवारी (ता. ६) मध्यवर्ती कारागृहातून मोरे यास पोटदुखी व गॅस्ट्रोसदृश्य आजारामुळे जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केल्याचे सांगितले जाते. (name of treatment Criminal stays in civil Venkatesh More in District Hospital from Wednesday nashik Crime)

पंचवटी, अशोकस्तंभ परिसरातील सराईत गुन्हेगार व्यंकटेश मोरे यास गेल्या जुलै महिन्यामध्ये पंचवटीतील भेळविक्रेता सुनील वाघ खून प्रकरणात दोषी ठरवून ७ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून मोरे नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगतो आहे. याशिवायही त्याच्यावर गुणाजी जाधव व किशोर नागरे यांच्या खुनाचे गुन्हे दाखल आहेत. दरम्यान, मोरे सध्या नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल आहे.

त्यास पोटदुखी व गॅस्ट्रोचा त्रास होत असल्याने मध्यवर्ती कारागृहातून जिल्हा रुग्णालयामध्ये गेल्या बुधवारी (ता. ६) दाखल करण्यात आले आहे.

मात्र, मध्यवर्ती कारागृहात वैद्यकीय सुविधा असताना, त्यास जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यामागे संशय व्यक्त होतो आहे. काही महिन्यांपूर्वीच मोरे यांची अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या युवक जिल्हा अध्यक्षपदी निवड झाली होती.

उपचाराच्या नावाखाली ‘आराम’

मध्यवर्ती कारागृहात उपचारासाठी बंदीवान यांना सहजासहजी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करून घेतले जात नाही. परंतु गुन्हेगारी व राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्यांना मात्र ‘खबर’ न लागता महिना-महिना जिल्हा रुग्णालयातील विशेष वॉर्डमध्ये उपचाराच्या नावाखाली दाखल करून घेतले जाते.

यामागे मोठे आर्थिक लागेबांधे असल्याचे नेहमीच बोलले जाते. काही महिन्यांपूर्वी मंडलिक खुन प्रकरणातील भूमाफिया रम्मी राजपूत महिनाभर जिल्हा रुग्णालयात ‘आराम’ करीत होता.

याच दरम्यान मुंबईतील सराईत गुन्हेगार पिंकी शर्मा हा देखील जिल्हा रुग्णालयात उपचाराच्या नावाखालीच दाखल होता.

भेळविक्रेता सुनील वाघ खूनप्रकरणात शिक्षा ठोठावण्यात आलेला व सिडकोतील गोळीबारात जखमी झालेला सराईत गुन्हेगार राकेश कोष्टी हा देखील गेल्या महिन्यात जवळपास महिनाभर जिल्हा रुग्णालयातच उपचाराच्या नावाखाली आराम करीत होता.

आर्थिक लागेबांधे

मध्यवर्ती कारागृहातून जिल्हा रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी मोठी साखळी पार करावी लागते. यामध्ये कारागृह प्रशासन, शहर पोलिस आणि जिल्हा रुग्णालयातील काही जणांचा या आर्थिक लागेबांधेमध्ये समावेश असल्याचे नेहमीच बोलले जाते.

विशेषतः त्यासाठी राजकीय वजनही वापरले जाते. त्यामुळे गंभीर गुन्हा असतानाही सराईत गुन्हेगार जिल्हा रुग्णालयात उपचाराच्या नावाखाली मुक्कामी येतात.

कारागृहातील असुविधा व जेवणाचे हाल यापासून काही दिवस सुटका मिळून जिल्हा रुग्णालयात असताना चांगल्या सोयीसुविधाही बहाल होत असल्याने राजकीय व आर्थिक पाठबळाच्या जोरावर सराईत गुन्हेगार नेहमीच जिल्हा रुग्णालयात ‘मुक्कामी’ येतात.