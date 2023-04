Nandgaon Market Committee Election : सत्ताधाऱ्यांचा पतंग कायम तर विरोधकांना छत्री

By

Nashik News : बाजार समितीच्या निवडणुकीत आमदार सुहास कांदे, बापूसाहेब कवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणूक लढवीत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी विकास पॅनलला पतंग तर माजी आमदार पंकज भुजबळ, ॲड, अनिल आहेर यांच्या नेतृत्वाखालील परिवर्तन पॅनलला छत्री निशाणी देण्यात आली आहे. (Nandgaon Market Committee Election shetkari vikas panel gets kite and parivartan panel got umbrella symbol nashik news)

मागील निवडणुकीत तत्कालीन जिल्हाप्रमुख सुहास कांदे बापूसाहेब कवडे सुहास कांदे यांच्या पॅनलला पतंग हेच चिन्ह मिळाले होते.

गेल्या निवडणुकीत आहेर-भुजबळ गटाकडून विजयी झालेले मावळते संचालक यज्ञेश कलंत्री, भास्कर कासार हे आमदार सुहास कांदे यांच्याकडून आताची निवडणूक लढवीत आहे. विलास आहेर हे गेल्या वेळेस आहेर-भुजबळ गटाकडून प्रक्रिया गटातून बाजार समितीवर थेट संचालक झाले होते. ते यंदाच्या निवडणुकीत आमदार कांदे, बापूसाहेब कवडे यांच्या पुरस्कृत पॅनलचे सूत्रधार आहे.

गेल्या निवडणुकीत आहेर-भुजबळ गटाकडून निवडणूक लढविणाऱ्या समाधान पाटील, कैलास पाटील हे यंदाच्या निवडणुकीत आमदार सुहास कांदे- बापूसाहेब कवडे यांच्या पॅनेलमधून नशीब अजमावीत आहेत. माजी संचालक मंडळातील एकनाथ सदगीर, अलकाताई कवडे, मंगलाताई काकळीज यांना आमदार कांदे, बापूसाहेब कवडे यांच्याकडून पुन्हा संधी देण्यात आली.

अन्य उमेदवारांत दोन ठिकाणी निवडणूक लढविणाऱ्या भाऊसाहेब सोनवणे यांना सोसायटी सर्वसाधारण गटात रोडरोलर तर ग्रामपंचायत गटात गॅस सिलिंडर निशाणी मिळाली. मापारी गटात उभे असलेल्या नीलेश इप्पर यांना विमान तर ढेकू येथील संतोष राठोड यांना ग्रामपंचायत गटात तलवार निशाणी मिळाली आहे. व्यापारी गटात गोकूळ कोठारी यांना कपबशी तर संजय सानप यांना बस निशाणी देण्यात आली.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

पॅनलनिहाय उमेदवार

(छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी विकास) : ग्रामपंचायत गट अनिल वाघ, अर्जुन पाटील, दीपक मोरे, अनिल सोनवणे, सोसायटी महिला गटात मंगला काकळीज, अलका कवडे तर विजाभजमधून पोपट सानप, ओबीसी मधून विलास आहेर, सोसायटी सर्वसाधारण एकनाथ सदगीर, कैलास पाटील, समाधान पाटील, विजय इप्पर, साहेबराव पगार, जीवन गरुड, सतीश बोरसे, व्यापारी गटातून यज्ञेश कलंत्री, अमोल नावंदर, तर हमाल मापारी गटात भास्कर कासार.

परिवर्तन पॅनल : सर्वसाधारण सोसायटी गट दिलीप नंद, शिवाजी वाघ, धोंडीराम काळे, दर्शन आहेर, हरेश्वर सुर्वे, विजय इप्पर, समाधान बोगीर, अमित नहार,

महिला गटातून चंद्रभागा वाबळे, बेबीताई पगार, इतर मागास वर्ग गटातून अमित बोरसे, विमुक्त जाती भटक्या जमाती जागेतून ॲड.सुरेश आव्हाड, ग्रामपंचायत सर्वसाधारण दीपक खैरनार, उदय पवार, ग्रामपंचायत अनुसुचित जाती-जमाती अशोक जाधव, आर्थिक दुर्बल गटातून विजय चव्हाण, व्यापारी गटातून मुकुंद खैरनार