BJP Leader Arrest : माजी खासदार डॉ. हिना गावितांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य भोवलं! भाजप नेत्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल, मुलगा अन् PA सह चौधरी जाळ्यात

नंदुरबार : कथित ऑडिओ क्लिप प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन उत्तर महाराष्ट्र संयोजक विजय चौधरी यांना धुळे येथून ताब्यात घेण्यात आले. नंदुरबार स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने गुरुवारी (ता. ६) रात्री आठच्या सुमारास ही कारवाई (Nandurbar BJP leader detention update) केली. त्यानंतर चौधरी यांना नंदुरबार येथे आणण्यात आले असून, रात्री उशिरापर्यंत त्यांच्यावरील कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू होती..पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कथित ऑडिओ क्लिप प्रकरणात मंदार चौधरी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून विजय चौधरी यांच्या स्वीय सहायकाविरुद्ध नंदुरबार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी संबंधित स्वीय सहायकाला अटक केली आहे..Maharashtra Teacher Recruitment : राज्यात 30 हजार, तर कोल्हापुरात 606 शिक्षकांची महाभरती; 'पवित्र पोर्टल'वर पसंतीक्रम नोंदणीला सुरुवात, झेडपी शाळांमध्ये सर्वाधिक 13,351 जागा.दरम्यान, कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये माजी खासदार डॉ. हीना गावित यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी रोहन गावित यांच्या फिर्यादीवरून विजय चौधरी यांच्याविरुद्ध ॲट्रॉसिटीसह संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तपासाचा भाग म्हणून पोलिसांनी गुरुवारी पुणे येथून विजय चौधरी यांचा मुलगा मंदार चौधरी यालाही चौकशीसाठी ताब्यात घेतले..Sangli Road Accident : ड्यूटी संपली, भूक लागल्याने नाश्ता शोधायला निघाले अन्...; सांगलीत उड्डाणपुलावर भीषण अपघात, कारच्या धडकेत 24 वर्षीय डॉक्टर तरुणीचा दुर्दैवी अंत.गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जिल्हा पोलिस अधीक्षक अश्विनी सानप यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथकाची स्थापना करण्यात आली होती. गोपनीय माहितीच्या आधारे हे पथक धुळे येथे रवाना झाले. गुरुवारी रात्री आठच्या सुमारास पथकाने विजय चौधरी यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांना पुढील चौकशीसाठी नंदुरबार येथे आणण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.