नाशिक

BJP Leader Arrest : माजी खासदार डॉ. हिना गावितांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य भोवलं! भाजप नेत्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल, मुलगा अन् PA सह चौधरी जाळ्यात

Vijay Chaudhary Detained in Nandurbar Audio Clip Case : कथित ऑडिओ क्लिप प्रकरणात भाजपचे माजी उत्तर महाराष्ट्र संयोजक विजय चौधरी यांना नंदुरबार पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ॲट्रॉसिटीसह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल असून तपास वेगाने सुरू आहे.
Who is Vijay Chaudhary?

Who is Vijay Chaudhary?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नंदुरबार : कथित ऑडिओ क्लिप प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन उत्तर महाराष्ट्र संयोजक विजय चौधरी यांना धुळे येथून ताब्यात घेण्यात आले. नंदुरबार स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने गुरुवारी (ता. ६) रात्री आठच्या सुमारास ही कारवाई (Nandurbar BJP leader detention update) केली. त्यानंतर चौधरी यांना नंदुरबार येथे आणण्यात आले असून, रात्री उशिरापर्यंत त्यांच्यावरील कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू होती.

Loading content, please wait...
Nandurbar
FIR
BJP Leader
police investigation
audio clip viral
Marathi News Esakal
www.esakal.com