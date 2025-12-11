Pravin Ahire : शिक्षकांचे शोषण व बेहिशोबी मालमत्ता भोवली! नंदुरबारचे शिक्षणाधिकारी प्रवीण अहिरे निलंबित

नाशिक: बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणी ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात आलेली असताना बेहिशोबी मालमत्ता व शिक्षकांची आर्थिक लूट केल्याप्रकरणी नंदुरबारचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण अहिरे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी बुधवारी (ता.१०) विधानपरिषदेत याविषयी तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी हा निर्णय अधिवेशनात घोषित केला. .माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अहिरे हे २०२० मध्ये पुणे येथे उपसंचालक पदावर असताना शिक्षकांची आर्थिक लूट केली. यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. तसेच ४ जुलै २०२४ रोजी प्रवीण अहिरे व त्यांच्या पत्नीवर ही बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याप्रकरणी पुण्यात गुन्हा दाखल असतानाही त्यांना नंदुरबार येथे शिक्षणाधिकारी म्हणून सेवेत का घेतले? असा प्रश्न आमदार दराडे यांनी सभागृहात उपस्थित केला. .आमदार भाई जगताप म्हणाले, न्यायालयीन निर्णय येण्यापूर्वी शिक्षणमंत्र्यांना असलेल्या अधिकारांच्या आधारे त्यांना निलंबित केले पाहिजे. एका प्रकरणानंतर त्यांची सवय सुटलेली नाही. त्यामुळे तत्काळ निलंबित करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. तसेच राष्ट्रवादीचे आमदार विक्रम काळे, काँग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी यांनीही अहिरे यांना निलंबित करण्याचा आग्रह लावून धरला. सभागृहाचा रोष बघता पुन्हा चौकशी करून महिन्याभरात कारवाई केली जाईल असे मंत्र्यांनी आश्वासित केले..Mega Police Recruitment : पुणे पोलिस दलात होणार मेगा भरती; दोन हजार पदांसाठी दोन लाख २० हजार अर्ज.आमदार मागणीला अर्थ नाही का?आमदार सभागृहात मागणी मांडतात. पण त्यावर योग्य कारवाई होत नसेल तर त्यांच्या मागणीला काहीच अर्थ नाही का? असा प्रश्न करत आमदार दराडे यांनी आपला रोष विधान परिषदेत बोलताना व्यक्त केला. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी त्यांना साथ देत निलंबनाची कारवाई करायला भाग पाडले. प्रश्न उपस्थित करणारे आमदार दराडे आणि शिक्षण मंत्री दादा भुसे हे दोघेही शिवसेना या एकाच पक्षाचे आहेत हे विशेष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.