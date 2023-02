नारोशंकराची घंटा : साधू- संतांचं भाकीतही खरं ठरतं!

पानिपतकार ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वासराव पाटील यांच्या पानिपत कादंबरीला वाचकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला. अनेक आवृत्ती आल्या व खपल्या. त्याची विश्वास पाटलांना रॉयल्टीही चांगली मिळाली.

.त्यातून त्यांनी कोल्हापूरमध्ये मोठे बंगल्याचे बांधकाम सुरु केले. त्या बंगल्याचे नावही ठेवलं पानिपत. हे बांधकाम सुरू असताना त्यांच्याकडे एक उंच पुरा दाढीवाला, भगवी वस्त्र परिधान केलेला साधू महाराज आला.

साधू महाराजने विचारले, की ही कोणाची इमारत आहे. त्यावर विश्वास पाटील म्हणाले की ही माझीच इमारत आहे. मी बांधतो आहे असं म्हटल्यानंतर त्या साधूने विश्वास पाटलांच्या डोक्यावर हात ठेवत म्हणाला, की ही इमारत पूर्ण झाल्यानंतर या इमारतीत लाखो आणि करोडांचेच व्यवहार होतील.

इमारत पूर्ण झाली आणि खरोखरच त्या साधू महाराजाचं भाकीत खरं ठरत आहे. या इमारतीत लाखो आणि करोडोचेच व्यवहार होत आहेत असे पानिपतकार विश्वास पाटील यांनी सांगताच हास्याची लकेर उमटली.

शेवटी ते असे म्हणाले,‘ लाखो आणि करोड्यांची व्यवहार होत आहेत, याचे कारण तो बंगला मी एका बँकेला भाड्याने दिलेला आहे. त्यामुळे पैसे लोकांचे असले तरी ते या घरातच येत आहेत म्हणजे करोडोंचे व्यवहार होत आहे हे साधूंचे म्हणणे खरे ठरते आहे.

