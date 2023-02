नारोशंकराची घंटा : अन डेड बॉडी जेव्हा उठून बसते...

भद्रकाली परिसरात वीज वितरण विभागाचे कार्यालय आहे. कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर एक वृद्ध व्यक्ती पडून होता. त्याच्या अंगावर ब्लॅंकेट टाकण्यात आले होते. दुपारच्या सुमारास वीज वितरण विभागाचे अधिकारी कार्यालयात जात असताना त्यांना ती व्यक्ती मृत झाल्याचे वाटले. (narpshankarachi ghanta When an dead body get up sakal special nashik news)

त्यांनी भद्रकाली पोलिसांना फोनवरून माहिती दिली. पोलिस ठाण्यावरून बीट मार्शल सुरेश खालकर आणि भारत शिर्के यांना माहिती देण्यात आली. दोघांनीही घटनास्थळ गाठले. त्याठिकाणी तो व्यक्ती पडून असल्याचे आढळून आले. जमलेल्या नागरिकांमध्येही तो व्यक्ती मृत असल्याची चर्चा सुरू होती.

तेवढ्यात कुणीतरी त्याची चादर ओढल्याने तो उठून बसला आणि परिसरात हास्याची लकेर उमटली. ती वृद्ध व्यक्ती जखमी असल्याने श्री. खालकर आणि श्री. शिर्के यांनी त्यास जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान पोलिसांना फोन करणाऱ्या अधिकाऱ्यास तो व्यक्ती जीवंत असल्याचे वृत्त मिळाले.

त्यांनी पुन्हा पोलिस ठाण्यात फोन करून तो काहीही हालचाल करत नसल्याने मृत असावा म्हणून फोन केल्याचे सांगितले. नेमका घोल आण गैरसमजामुळे हा प्रकार घडल्याने पोलिस आणि अधिकारी दोघांनी विषय संपविला अन फोन ठेवला.

