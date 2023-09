इगतपुरी शहर : मुंबई-नाशिक महामार्गावर इगतपुरीजवळ रविवारी (ता. २४) मुंबईहून नाशिककडे जात असताना दुचाकीने ट्रिपल सीट जाणाऱ्या चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने दुचाकीवरील दोघे जागीच ठार, तर एकजण गंभीर जखमी झाला. (Nashik Accident Two killed third injured in Dharnoli collision with speeding two wheeler truck)

साई कुटीर परिसरात सकाळी साडेसहाच्या सुमारास हा अपघात झाला. या घटनेत दुचाकी बॅरिकेट्‍‍स तोडून पुढे चालणाऱ्या ट्रकवर मागून जाऊन जोरदार आदळली.

या अपघातात समाधान देवराम भगत, सचिन कचरू पथवे (रा. धार्नोली, वैतरणा) हे दोघे ठार झाले; तर भाऊ भगत (रा. खंबाळे) हा गंभीर जखमी झाला आहे. घटनेची माहिती गावात पसरताच परिसरात शोककळा पसरली.

अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक राजू सुर्वे, महामार्ग सुरक्षा पोलिस उपनिरीक्षक हरी राऊत, पोलिस हवालदार विजय रुद्रे यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी तिघांना टोल नाक्याच्या रुग्णवाहिकेतून ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले.

घटनास्थळी काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. मात्र, पोलिसांनी तत्परतेने दोन्ही अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली. दुचाकीवरील तिघेही महिंद्र कंपनीचे कामगार असल्याचे समजते.