भाजप नगरसेवकांच्या बसचा अपघात, नियंत्रण सुटलं अन् हॉटेलच्या भिंतीला धडकली

विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अशातच नाशिकमध्ये भाजप नगरसेवकांच्या बसचा अपघात झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. सुदैवाने या अपघात कोणतीही जिवितहानी झालेली नाही. मात्र, बसचं नुकसान झालं आहे. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा रंगल्या आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजपच्या नगरसेवकांना सहलीसाठी नेले जाते होतं. त्यावेळी नगरसेवकांची बस एका हॉटेलसमोर उभी असताना भाजपचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी चालकाला खाली उतरवून स्वतः स्टेअरिंग हातात घेतले. मात्र बस सुरू होताच त्यांचे नियंत्रण सुटले आणि बस थेट हॉटेलच्या भिंतीला धडकली. या अपघातात बसचे किरकोळ नुकसान झाले..Chhatrapati Sambhajinagar: विधान परिषदेसाठी भाजपचा ‘नो रिस्क’ मोड, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये साडेचारशे नगरसेवकांच्या उठल्या पंगती.सुदैवाने या कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. विधानपरिषद निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग टाळण्यासाठी नगरसेवकांना अज्ञातस्थळी नेले जात होते, अशी माहिती आहे. या घटनेनंतर नाशिकमध्ये 'हॉटेल पॉलिटिक्स'ची जोरदार चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.