Nashik ACB Raid : नाशिकमध्ये महिला अधिकाऱ्याला 50 हजारांची लाच घेताना बेड्या; एका चुकीमुळे गमावली खुर्ची, आता 'या' अधिकाऱ्याकडे सोपवली जबाबदारी!

नाशिक : जिल्हा जलसंधारण अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांना ५० हजारांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केल्यावर जिल्हा परिषदेने त्यांचा कार्यभार काढला (Water Conservation Officer Arrested) आहे. सहायक जिल्हा जलसंधारण अधिकारी रघुनाथ गवळी यांच्याकडे त्यांचा कार्यभार सोपविण्यात आला. .गवळी यांना त्यांच्याकडील मूळ कार्यभार सांभाळून जिल्हा जलसंधारण अधिकारी या पदाचा कार्यभार राहील, असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी दिले आहेत..त्र्यंबकेश्वर येथील त्र्यंबकराज कृपा मजूर आणि बांधकाम सहकारी सोसायटीने गडदवणे व तुंगारपाडा (ओझरखेड) येथे सहायक जिल्हा योजना, सर्वसाधारण योजना, सहायक अनुदाने अंतर्गत सिमेंट-काँक्रीट बंधारा दुरुस्तीची कामे निविदेनुसार पूर्ण केली..या कामांचे १६ लाख १९ हजार रुपयांचे देयक मंजूर करण्यासाठी मृदा व जलसंधारण विभागातील कार्यकारी अभियंता ठाकरे व वरिष्ठ सहायक लेखाधिकारी अरुण धारणकर यांनी सुरुवातीला ७२ हजार व तडजोडीअंती ५० हजारांची लाच मागितली. १८ मार्चला संबंधित व्यक्ती ५० हजार रुपये घेऊन जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांकडे गेला असता त्यांनी ही रक्कम मोजण्यासाठी धारणकर यांच्याकडे दिली. या रकमेसह ठाकरे व धारणकर यांना ताब्यात घेतले. न्यायालयाने त्यांना एक दिवसाची कोठडी सुनावली आहे..कारवाईचे सत्र सुरूचअधिकारी ठाकरे व धारणकर यांच्यावर कारवाई झाल्यावर जिल्हा परिषदेचे अधिकारी 'ॲक्शन मोड'वर आले आहेत. त्यांनी या विभागातील काही कर्मचाऱ्यांची बदली करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. येत्या काळात या विभागातील कर्मचाऱ्यांची तडकाफडकी बदली होऊ शकते, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.