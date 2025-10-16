Nashik Jail Video : बघू ते नवलच! नाशिकच्या जेलमध्ये कैद्यांनी केली गांजा पार्टी; धक्कादायक व्हिडिओ अन् फोटो व्हायरल

Nashik Jail Drugs Party Video : नाशिक पोलिसांच्या कायद्याचा बालेकिल्ला मोहिमेने गुन्हेगारांना धडकी भरली असताना नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात कैद्यांनी कायदा धाब्यावर बसवला.. गांजासह अमली पदार्थांच्या पार्टीचे फोटो-व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे. मकोका, खुनासारखे गंभीर गुन्हे करणारे कैदी मातीच्या चिलमीत गांजा ओढत, मोबाईलवर सेल्फी काढत दिसत आहेत. यामुळे कारागृह सुरक्षेवर मोठा सवाल उपस्थित झाला असून तपास जोरात सुरू आहे. .व्हायरल व्हिडीओत कैदी आरामात गांजासत्रात बिझी असलेले दिसतात. जेलमध्ये मोबाईल फोन कसे आले? गांजा, तंबाखू प्लास्टिक पिशवीत लपवून कैदी सुट्टीवरून परतताना आणतात का? चार्जिंगसाठी कर्मचारी मदत करतात का? हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारागृह अधीक्षक डॉ. सुनील पाटील म्हणाले, "हे जुने व्हिडीओ आहेत.. गेल्या वर्षी कैद्यांसाठी योग, शिक्षण उपक्रम राबवलेत. पण काही जळफळाटी व्यक्तींनी मुद्दाम व्हायरल केले. पण नेमके कधीचे आहेत आणि खरे आहेत का? सीसीटीव्ही तपासून चौकशी करतोय असे ते म्हणाले.Instagram P13 : लाडका लेक Instagram वर काय करतोय? आता वापरावर पालकांचा कंट्रोल; आई वडिलांना पाहता येणार ॲक्टिविटी, काय आहे PG-13.दरम्यान नाशिकरोड पोलिस सीसीटीव्ही फुटेज स्कॅन करत असून दोषींवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. धक्कादायक भाग म्हणजे मंगळवारीच कैदी बिलाल अली हुसेन शेखने शिपाय भाईदास भोईंवर लाथाबुक्क्यांनी हल्ला केला.. जखमी शिपायावर सिव्हिल रुग्णालयात उपचार. नाशिकरोड ठाण्यात गुन्हा दाखल. कैदी सुट्टीतून परतताना ड्रग्स लपवतात. मातीची चिलम वापरतात असे तपासात समोर आले..Diwali Recharge Offer : दिवाळी स्पेशल 1 रुपयचा रिचार्ज! रोज 2GB डेटा, कॉलिंग, SMS अन् महिन्याची वैधता, बड्या कंपनीने आणली धमाका ऑफर.हे पहिल्यांदाच झालेले नाही.. २०१६ मध्ये कैद्यांकडे १० मोबाईल सापडले, तीन कर्मचारी निलंबित झालेत. आता पुन्हा वाद उफाळून आला आहे कि कारागृहात ड्रग फ्री झोन कसे झाले? प्रशासनाने तात्काळ मोबाईल स्कॅन, सुट्टी नियम कडक केले. नाशिकवासी हतबल झाले असून पोलिस बाहेर गुन्हे रोखतात पण जेलच्या आत काय चाललंय? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणाने नाशिक कारागृह पुन्हा चर्चेत आले आहे. तपासाचा अहवाल लवकरच जाहीर होईल..FAQ1. What happened in Nashik Jail? | Marathi: नाशिक कारागृहात काय घडलं?कैद्यांनी गांजा ओढत 'पार्टी' केली; फोटो-व्हिडिओ व्हायरल झाले, शिपायावर हल्लाही2. Are the videos new or old? | Marathi: हे व्हिडिओ नवीन आहेत का जुने?अधीक्षक म्हणतात जुने आहेत; पण सीसीटीव्ही तपासून खरं समोर येईल.3. How did mobiles enter the jail? | Marathi: कारागृहात मोबाईल कसे आले?कैदी सुट्टीतून प्लास्टिकमध्ये लपवून आणतात; कर्मचाऱ्यांचा सहभाग तपासात.4. Who attacked the guard? | Marathi: शिपायावर कोणी हल्ला केला?कैदी बिलाल अली हुसेन शेखने लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली; गुन्हा दाखल.5. English: What action is jail taking? | Marathi: कारागृह प्रशासन काय करतंय?सीसीटीव्ही तपास, मोबाईल स्कॅन, सुट्टी नियम कडक; दोषींवर कारवाई होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.