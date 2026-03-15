स्वप्नांना भुलली अन्‌ प्रेमाच्या जाळ्यात फसली !

सिडको परिसरात राहणारी शालेय शिक्षण घेणारी अल्पवयीन मुलगी खासगी वाहनावर चालक असलेल्या युवकाच्या प्रेमात पडली. त्यानेही तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून स्वप्ने दाखविली. त्या स्वप्नांना ती भुलली अन् जन्मदात्यांना अंधारात ठेवून प्रियकराबरोबर निघून गेली. अंबड पोलिसांत अपहरणासह पोक्सोचा गुन्हा दाखल झाला. महिला पोलिस उपनिरीक्षक सविता उंडे यांनी शिताफीने तपास करीत त्याची रवानगी कारागृहात केली..डकोतील राजरत्नगर परिसरात १६ वर्षीय मुलगी राहत होती. शालेय शिक्षण सुरू होते. एप्रिल २०२४ मध्ये ती घरात काहीही न सांगता बाहेर गेली आणि परत आलीच नाही. कुटुंबीयांनी तिच्या मैत्रिणींकडे, क्लासमध्ये विचारपूस करीत शोधाशोध केली. नातलगांकडे विचारणा केली पण ती कुठेही आढळून आली नाही. अखेर पालकांनी अंबड पोलिस ठाणे गाठले आणि तक्रार दिली. त्यानुसार अपहरणाची तक्रार दाखल करण्यात आली..मुलीच्या अपहरणाच्या गुन्ह्याचा तपास अंबड पोलिस ठाण्यातील महिला पोलिस उपनिरीक्षक सविता उंडे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. त्यांनी प्राथमिक चौकशी केली असता, तिचे एका युवकाशी प्रेमसंबंध असल्याचे समोर आले. त्याचा शोध घेतला असता, तो मूळचा येवला तालुक्यातील राजापूरचा असल्याचे निष्पन्न झाले. विकास दिलीप वाघ असे त्याचे नाव होते. त्याच्या नातलगांसह मित्र मंडळींकडे त्याचा शोध घेण्यात आला. मात्र ते दोघे कुठेही सापडले नाहीत..दोन महिन्यांचे प्रेमपीडित मुलगी राजरत्ननगरला राहत होती. त्यांच्या शेजारीच संशयित विकास वाघ याचे नातलग राहत होते. विकासचे त्यांच्याकडे नेहमीच येणे-जाणे होते. विकास एका खासगी वाहनावर चालक म्हणून कामाला होता. नातलगाकडे सारखे येत असल्याने त्याची ओळख पीडित मुलीशी झाली. त्यानंतर तो शाळेच्या परिसरात तिचा पाठलाग करू लागला. त्यातून त्यांचे बोलणे वाढले. बोलण्यातून त्याने तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. तीही त्याच्या प्रेमात वाहवत गेली. त्याच्यासोबत शाळा सोडून बाहेर जाऊ लागली. त्या वेळी त्याने तिच्याशी लग्न करण्याचे आमिष दाखवून तिला सुखी संसाराचे स्वप्ने दाखविली. त्या स्वप्नांनीच तिचा घात होणार आहे, याची तिला पुसटशी जाणीवही नव्हती. दोन महिन्यांच्या प्रेमप्रकरणानंतर त्यांनी एप्रिलमध्ये घर सोडून पलायन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे दोघेही एप्रिल महिन्यात पसार झाले होते..विकासची चलाखीसंशयित विकासचा मोठा भाऊ गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा होता. बलात्काराच्या गुन्ह्यात तो कारागृहात बंदी होता. तर विकास याच्यावरही येवला पोलिसात मारहाणीचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे पोलिसांच्या हाती लागू नये यासाठीच्या क्लृप्त्या त्याला ठाऊक होत्या. त्यासाठीच त्याने पीडितेला पळवून घेऊन जातानाच मोबाईल वापरणे बंद केले होते. त्यामुळे उपनिरीक्षक सविता उंडे यांनी विकासच्या मोबाईल क्रमांकांवरून सीडीआर अहवाल मागविला असता त्यातून त्यांच्या हाती काहीही लागले नाही. तरीही त्याच्या नातलगांसह मित्र परिवारांकडेही कसून चौकशी केली. मात्र त्यातील कोणाकडेही विकास मिळून आला नाही की त्याची कोणतीही माहिती सविता उंडे यांच्या हाती लागली नाही. तरीही त्यांनी कुटुंबीयांसह त्याच्या जवळच्या मित्रांवर नजर ठेवली होती..दीड वर्षाने लागला हातीउपनिरीक्षक उंडे यांनी सातत्याने अपहृत पीडितेच्या गुन्ह्याबाबतचा आढावा घेत होत्या. पथकातील अंमलदारांना वारंवार मागोवा घेण्यासाठी पाठवीत होत्या. अशातच संशयित विकासशी जवळीक असलेल्या एकाशी त्यांचा संपर्क झाला. ही माहिती सविता उंडे यांना मिळताच त्यांनी त्याच्याकडे चौकशी केली. त्या वेळी त्याने विकास शिरुर तालुक्यातील शिक्रापूर येथे असल्याची खबर दिली. सविता उंडे यांनी क्षणाचीही विलंब न करता वरिष्ठांच्या परवानगीने पथकासह शिक्रापूर गाठले. ऑक्टोबर २०२५ म्हणजे दीड वर्षांनी तो पोलिसांच्या हाती लागला होता. शिक्रापूरात ते एका ठिकाणी खोली करून राहत होते. दोघांना ताब्यात घेतले त्या वेळी पीडित युवतीच्या चेहऱ्यावर सुटका झाल्याचा आनंद होता..प्रेम नव्हे नरकयातना...प्रियकरांच्या प्रेमात आंधळी झालेल्या पीडित अल्पवयीन मुलीने त्याच्यावर विश्वास ठेवला होता. पण, काही दिवसांतच तिला त्याचा काळा चेहरा समोर आला. पीडित अल्पवयीन असल्याने तिच्याशी विवाह करणे शक्य नसल्याचे त्याच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे दोघेही लग्न न करताच एकत्र राहत होते. तो येईल तो कामधंदा करीत होता आणि रात्री मद्यप्राशन करून तिला मारझोड करीत होता. एवढेच नव्हे, तर तिच्याशी बळजबरीने शारीरिक संबंधही ठेवत होता. लग्न केल्यावर शारीरिक संबंध ठेवण्याबाबत ती म्हणाली असता, तो तिला बेदम मारहाण करीत होता. यामुळे तिला आपल्या जन्मदात्यांची पदोपदी आठवण येत होती अन् उचललेल्या पावलाचा तिला पश्चाताप झाल्याने उपनिरीक्षक सविता उंडे यांना तिने सांगितले. अंबड पोलिसांत संशयित विकासविरोधात अपहरण, पोक्सोसह बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. अजूनही तो नाशिक रोडच्या मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे; तर जिल्हा न्यायालयात खटला सुरू असून, विकासविरोधात भरभक्कम पुराव्यांसह दोषारोपपत्र उपनिरीक्षक सविता उंडे यांनी दाखल केले आहे.