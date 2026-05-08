Nashik Conversion Case : 20 पोलिसांकडून रेकी अन् 'त्या' फ्लॅटवर छापा; धर्मांतर प्रकरणाची सूत्रधार निदा खानचे राजकीय कनेक्शन उघड, MIM नगरसेवकानं दिला होता निदाला आश्रय?

नाशिक : शहरातील धर्मांतर प्रकरणात मुख्य सूत्रधार म्हणून समोर आलेल्या निदा खान हिला पोलिसांनी छत्रपती संभाजीनगरमधून अटक केली आहे. गेल्या सुमारे ४० दिवसांपासून फरार असलेल्या निदा खानला अखेर पोलिसांनी सापळा रचून ताब्यात घेतले (Nida Khan Arrested in Nashik) असून, आज तिला नाशिक न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे..पोलिस तपासात या प्रकरणाला राजकीय वळण लागल्याचे समोर आले आहे. एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांनी निदा खानला संभाजीनगरमध्ये लपण्यासाठी मदत केल्याची माहिती उघड झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक पोलिसांनी मतीन पटेल यांना नोटीस बजावली असून त्यांचा मोबाईलही जप्त करण्यात आला आहे..Nasrapur Case : मुलीच्या शरीरावर टणक हत्याराने वार केल्याने जखमा; शवविच्छेदन अहवालात आणखी काय? आरोपीला कुणी केली मदत?.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निदा खान ही छत्रपती संभाजीनगरमधील नारेगाव परिसरातील कैसर कॉलनीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून राहत होती. १ मे २०२६ पासून ती या ठिकाणी वास्तव्यास असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. मात्र, परिसरातील नागरिकांना तिच्या उपस्थितीची कोणतीही कल्पना नव्हती..ती आई-वडील, भाऊ आणि मावशी यांच्यासह या घरात राहत होती. पोलिसांनी अत्यंत गुप्तपणे कारवाई करत साध्या वेशातील सुमारे २० अधिकाऱ्यांच्या पथकाद्वारे दोन दिवस रेकी करून तिला अटक केली. विशेष म्हणजे, मतीन पटेल यांनी दोन महिन्यांपूर्वी नारेगाव येथील कैसर कॉलनी परिसरात घेतलेल्या फ्लॅटमध्येच तिला लपवण्यात आले होते..Beed Land Scam : बीड हादरलं! 241 कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्यात माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक पोलिसांच्या ताब्यात; साडेचार महिन्यानंतर मोठी कारवाई.या प्रकरणातील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असून धार्मिक भावना दुखावणे, महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपींना मदत करणे आणि विशिष्ट धर्माचे प्रशिक्षण देणे यांचा समावेश आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर निदा खान फरार होती..दरम्यान, निदा खानने आपण गरोदर असल्याचे कारण देत अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. नाशिक न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळल्यानंतर तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, त्याआधीच पोलिसांनी तिला अटक करण्यात यश मिळवले. या संपूर्ण प्रकरणात राजकीय संबंध उघड होत असल्याने तपास अधिक तीव्र करण्यात आला असून, नाशिक पोलिसांकडून पुढील चौकशी सुरू आहे.