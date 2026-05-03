नाशिक

Nashik News: धर्मांतर व बलात्कार प्रकरण गंभीर; फरार निदा खानचा जामीन अर्ज न्यायालयाने नाकारला, नाशिक सत्र न्यायालयाचा निर्णय!

धर्मांतर व बलात्काराच्या गंभीर आरोपांमध्ये फरार असलेल्या निदा खानचा जामीन अर्ज नाशिक सत्र न्यायालयाने फेटाळत कठोर भूमिका घेतली
Court Refuses Relief in Rape and Conversion Case; Probe Intensifies

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: येथील बहुराष्ट्रीय नामांकित टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण व धर्मांतराचा प्रयत्नाच्या गुन्ह्यातील संशयित निदा खान हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नाशिक रोड सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. निदा खान या आदेशाविरोधात दाद मागण्याची शक्यता आहे. तर, सत्र न्यायालयाचे न्या. केदार जोशी यांनी गुन्ह्यातील गांभीर्य लक्षात घेत अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. दरम्यान, निदा खान महिनाभरापासून फरार आहे.

