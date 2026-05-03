Nashik News: धर्मांतर व बलात्कार प्रकरण गंभीर; फरार निदा खानचा जामीन अर्ज न्यायालयाने नाकारला, नाशिक सत्र न्यायालयाचा निर्णय!

नाशिक: येथील बहुराष्ट्रीय नामांकित टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण व धर्मांतराचा प्रयत्नाच्या गुन्ह्यातील संशयित निदा खान हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नाशिक रोड सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. निदा खान या आदेशाविरोधात दाद मागण्याची शक्यता आहे. तर, सत्र न्यायालयाचे न्या. केदार जोशी यांनी गुन्ह्यातील गांभीर्य लक्षात घेत अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. दरम्यान, निदा खान महिनाभरापासून फरार आहे. .कंपनीतील पीडित महिलेवरील बलात्कार, धर्मांतराचा प्रयत्न व ॲट्रोसिटीअन्वये गुन्हा देवळाली कॅम्प पोलिसात दाखल आहे. याप्रकरणातील संशयित दानिश शेख, तौसिफ अत्तार या दोघांना अटक असून, सध्या ते मुंबई नाका पोलिस ठाण्यातील गुन्ह्यात एसआयटीच्या ताब्यात आहेत. संशयित निदा खान ही फरार आहे. या प्रकरणात निदा खान हिने अटकपूर्व जामीन अर्ज नाशिक रोड सत्र न्यायालयात केला होता. .त्यावर, सोमवारी (ता. २७) सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी प्रभावी युक्तिवाद करीत निदा खान हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली. बचाव पक्षाचे वकील राहुल कासलीवाल यांनी सरकार पक्षाचा युक्तिवाद खोडून काढताना धर्मांतरविरोधी कायदाच नसल्याचे सांगत निदा खान ही गरोदर असल्याने तिच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने अर्ज मंजूर करण्याची मागणी केली होती. परंतु, नाशिक रोड सत्र न्यायालयाचे न्या. केदार जोशी यांनी दोन्ही पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर राखून ठेवलेला निकाल शनिवारी दिला. त्यानुसार, न्यायालयाने निदा खानचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे..लैंगिक शोषण व धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या चौघांच्या पोलिस कोठडीत मंगळवारपर्यंत (ता. ५) वाढ करण्यात आली आहे. विशेष तपास पथकाने या गुन्ह्याची तपास 'डायरी'च मांडत गुन्ह्याची प्रगती अधोरेखित करताना, संशयित चौघांविरोधात नव्याने वाढीव कलम लावण्यात आल्याचेही सांगितले..निदा खान हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज ना फेटाळला आहे. निदा खानच्या सखोल चौकशी होणे गुन्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. तसेच गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहता निदा खान हिची अटक अत्यावश्यकच आहे.- ॲड. अजय मिसर, विशेष सरकारी वकील, नाशिक न्यायालय..अटकेशिवाय तपास अशक्यदेवळाली कॅम्प पोलिसात दाखल बलात्कार, धर्मांतराचा प्रयत्न आणि ॲट्रोसिटीच्या गुन्ह्यातील संशयित निदा खान हिचा गुन्ह्यातील सहभागाचे सक्षम पुरावे सरकार पक्षाने न्यायालयासमोर मांडले. तिच्या प्रत्यक्ष तपासाशिवाय गुन्ह्याच्या तपासाला गती येणार नाही. त्यामुळे निदा खानला अटक करून तिची सखोल चौकशीची गरज असल्याचा युक्तिवाद सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी केला होता.