नाशिक

Nashik Civil Hospital : जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह ८ संशयित जाळ्यात; CEO ची दिशाभूल करून लाटला सरकारी निधी!

How Fake Documents Helped Secure the Tender : नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालय आणि मालेगाव सामान्य रुग्णालयातील अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) उभारणीच्या कंत्राटात तब्बल तीन कोटी ३७ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Nashik Civil Hospital

Nashik Civil Hospital

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: कोविड काळात जीव वाचविणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेवर विश्वासघात करणारा घोटाळा उघडकीस आला आहे. नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालय आणि मालेगाव सामान्य रुग्णालयातील अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) उभारणीच्या कंत्राटात तब्बल तीन कोटी ३७ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Hospital
scam
Health Department
Funding
district hospital
Covid
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com