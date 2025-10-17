Nashik Civil Hospital : जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह ८ संशयित जाळ्यात; CEO ची दिशाभूल करून लाटला सरकारी निधी!

नाशिक: कोविड काळात जीव वाचविणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेवर विश्वासघात करणारा घोटाळा उघडकीस आला आहे. नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालय आणि मालेगाव सामान्य रुग्णालयातील अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) उभारणीच्या कंत्राटात तब्बल तीन कोटी ३७ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे..‘मे. क्रेनोव्हेटिव्ह पॉवरटेक प्रा. लि.’ (सीपीपीएल) या बनावट कंपनीने सरकारी निधी लाटल्याचा आरोप असून, या कंपनीच्या संचालकांसह जिल्हा रुग्णालयातील तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरोधात सरकारवाडा पोलिसांत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये डॉ. अशोक थोरात (वय ५५, तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक), डॉ. निखिल सौंदाणे (४५, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी), डॉ. उत्कर्ष दुधेडिया (५०, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक), शिरीष माळी (५८, औषधनिर्माण विभाग), डॉ. राहुल हडपे (४५, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक), सागर चोथवे (३०), अश्विनी सागर चोथवे (२८) आणि दिलीप राणूजी चोथवे (५५) अशी आठ संशयितांची नावे आहेत..काय घडले होते?फिर्यादी संदीप मेटकर (५७, कामटवाडे, नाशिक) यांच्या तक्रारीनुसार, फेब्रुवारी २०२२ ते जुलै २०२५ या कालावधीत या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून बनावट कागदपत्रे तयार केली. औषध परवाना, उलाढाल व अनुभव प्रमाणपत्रांची खोटी कागदपत्रे GeM पोर्टलवर सादर करून निविदा मिळवली. .निविदा पडताळणी समितीतील संशयित अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी न करता मंजुरी दिली. काम पूर्ण होण्याआधीच देयक तयार करून तीन कोटी ३७ लाख रुपये कंपनीला अदा करण्यात आले. कामाचे तांत्रिक मूल्यमापन किंवा पूर्णत्वाचा दाखला घेतला गेला नाही, अशी माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे..‘सकाळ’च्या वृत्ताचा परिणामया घोटाळ्याबाबत ‘सकाळ’ने ७ ऑगस्ट २०२५ ला ठळकपणे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर या प्रकरणाचा पाठपुरावा होत राहिला आणि अखेर सरकारवाडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..Hingoli Ashram School Incident : आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात अनुचित प्रकार; विद्यार्थिनी विनयभंग प्रकरणी मुख्याध्यापकासह दोन शिक्षक निलंबित.सीईओंची दिशाभूल करून स्वाक्षरीतत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांनी जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांची दिशाभूल करून आगाऊ ५० टक्के रक्कम देण्याची नोंद मंजूर करून घेतल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. वित्त व लेखा विभागाच्या चौकशीत अनियमितता उघडकीस आल्यावर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल व विद्यमान जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे यांनी सखोल तपास करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. कोविडसारख्या भीषण काळातही सरकारी निधीचा अपहार करण्याचे धाडस केल्याने आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.