Nashik Bribe Crime: कंत्राटदाराकडून 30 हजारांची लाच स्वीकारताना सोग्रस येथील सरपंच, उपसरपंचास रंगेहाथ अटक

चांदवड : पाण्याच्या टाकीचे बील काढण्यासाठी क़त्राटदाराकडून तीस हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना सोग्रस ता चांदवड येथील सरपंच उपसरपंचला रंगेहाथ पकडले.

सोग्रसचे सरपंच भास्कर पुंडलिक गांगुर्डे (55), आणि उपसरपंच प्रकाश चंद्रभान गांगुर्डे (45) यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचून ताब्यात घेतले आहे.

दस्तुरखुद्द सरपंच, उपसरपंच यांनाच लाच स्वीकारताना अटक झाल्याने चांदवड तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. (Sarpanch Deputy Sarpanch of Sogras arrested while accepting bribe of 30 thousand from contractor Nashik Bribe Crime)