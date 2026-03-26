Ashok Kharat : 'मी महादेवाचा अवतार, तुला चांगलं करिअर घडवायचं असेल तर..'; वासनांध खरातचा शिक्षण घेणाऱ्या युवतीवर अत्याचार, कॅप्टनविरोधात सातवा गुन्हा

नाशिक : 'मी महादेवाचा अवतार आहे. तुला चांगले करिअर घडवायचे असेल, तर मी सांगतो ते कर,' असे सांगत वासनांध कॅप्टन अशोक खरात याने शिक्षण घेणाऱ्या युवतीवर अत्याचार (Ashok Kharat crime case) केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी खरात याच्याविरोधात सातवा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या त्याची विशेष तपास पथका (एसआयटी)मार्फत चौकशी सुरू आहे..पीडित युवतीच्या फिर्यादीनुसार, ती कुटुंबीयांसह शिर्डीत राहते. २०२४ मध्ये ती कुटुंबीयांसह मिरगाव येथील ईशान्येश्वर मंदिरात गेली होती. त्या वेळी कुटुंबीयांनी त्यांच्या नवीन घराच्या बांधकामाबाबत खरातकडे विचारणा केली होती. त्याने काही दिवस थांबण्यास सांगितले होते..यानंतर जुलै २०२४ मध्ये पीडित युवती कुटुंबीयांसह नाशिक येथील कॅनडा कॉर्नर परिसरातील 'ओकस डेव्हलपर्स ॲन्ड प्रॉपर्टीज' या खरातच्या कार्यालयात आली होती. केबिनमध्ये असताना, पीडितेने तिच्या शिक्षण व करिअरबाबत विचारणा केली असता, खरातने कुटुंबीयांना बाहेर जाण्यास सांगितले..Ashok Kharat Fraud : अशोक खरात की लक्ष्मण? नाशिकच्या भोंदूबाबाचा खरा चेहरा समोर; दहावी मार्कशीटमधील 'या' आकड्यांनी उडाली खळबळ, कसं बदललं नाव?.कुटुंबीय बाहेर गेल्यानंतर, त्याने पीडितेला त्याच्या जवळील तांब्यातील पाणी पिण्यास दिले. त्यानंतर उभे करून तोच तांब्या तिच्या डोक्यावर दिला. यानंतर तो काही पुटपुटला. ते पाणी प्यायल्यानंतर तिला गरगरल्यासारखे होऊन डोके जड झाले. त्यानंतर ती त्याच्या सांगण्याप्रमाणे वागू लागली. या अवस्थेचा फायदा घेत त्याने तिच्यावर अत्याचार केला. पीडितेला शुद्धीवर आल्यानंतर तिने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला असता, 'मी महादेवाचा अवतार आहे. मी तुझे करिअर घडवणार आहे. विरोध केलास किंवा कुणाला सांगितले तर तुझ्या कुटुंबासह तुझा नाश होईल,' अशी धमकी दिल्याचे तिने फिर्यादीत नमूद केले आहे. या भीतीमुळे ती गप्प राहिली..फिर्यादीनुसार, जुलै ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान खरातने तिच्यावर चार वेळा अत्याचार केले. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपास विशेष पथकाकडे वर्ग करण्यात आला आहे..Fake Baba Assault Case : कॅप्टन खरातनंतर आता पंढरपुरातही भोंदूबाबाचा उच्छाद! जाब विचारला म्हणून भक्तांनाच लाकडी काठीने झोडपले!.खरातची पोलिस कोठडीत चौकशी सुरूचदरम्यान, मंगळवारी (ता. २४) न्यायालयाने खरातच्या पोलिस कोठडीत पाच दिवसांची वाढ केली आहे. बुधवारी (ता. २५) वैद्यकीय तपासणीनंतर त्याला पुन्हा त्र्यंबक रोडवरील महाराष्ट्र पोलिस अकादमीत चौकशीसाठी नेण्यात आले. एसआयटीने अकादमीमध्येच तपास केंद्र स्थापन केले असून, त्याच्याकडील पाच काडतुसे वापरण्यामागील उद्देशाचा तपास सुरू आहे. ही काडतुसे खून करण्यासाठी वापरली होती की वन्यजीवांच्या शिकारीसाठी, याचा शोध घेतला जात आहे. तसेच, त्याच्याकडील लॅपटॉप व मोबाईलमधील डेटा पुनर्प्राप्त करण्यात आला असून, त्याचा बारकाईने तपास सुरू आहे..मिरगावच्या फार्महाउसवर 'एसआयटी'कडून चौकशीभोंदूबाबा अशोक खरात याच्या मिरगाव येथील फार्महाऊस वर मंगळवारी (ता. २५) रात्री उशिरा एसआयटी पथकाने तपासणी केली. रात्री उशिरापर्यंत तपासणीचे काम सुरु होते. पोलिसांनी या अगोदर फार्महाऊसमधून पिस्तूल, जिवंत काडतुसे, वापरलेले काडतुसे ताब्यात घेतले होते. काही रक्कमही मिळाली होती. त्यानंतर फार्महाऊसवरील कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक मंदिराचा पुजारी यांना चौकशीसाठी बोलावून घेतले होते. त्यानंतर अजून काही मिळते काय याची चौकशी पथक करत असून फार्महाऊस कसून तपासणी करण्यात आली आहे..३५ एकरहून अधिक हा परिसर आहे. याच परिसरात मंदिर उभारण्यात आले आहे. बंगल्याभोवती दगडी संरक्षक भिंत असून बाहेरच्या परिसरात आंब्याची बाग आहे. शिवनिका संस्थानला गोदावरी उजव्या कालव्यातून पाणी मंजूर करण्यात आले होते. हे पाणी या बागेला देण्यात येत होते. आलिशान बंगला अजून काही पुरावे गोळा करण्यासाठी पथक आले होते. नेमके काय हाती लागले हे समजले नसले तरी बंगल्याची तपासणीची मिरगाव येथील ग्रामस्थांत चर्चा आहे.