नाशिक

Ashok Kharat : 'मी महादेवाचा अवतार, तुला चांगलं करिअर घडवायचं असेल तर..'; वासनांध खरातचा शिक्षण घेणाऱ्या युवतीवर अत्याचार, कॅप्टनविरोधात सातवा गुन्हा

Shocking Nashik Crime Case Involving Fake Godman : जुलै ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान खरातने तिच्यावर चार वेळा अत्याचार केले. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Ashok Kharat Maharashtra crime investigation

सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक : ‘मी महादेवाचा अवतार आहे. तुला चांगले करिअर घडवायचे असेल, तर मी सांगतो ते कर,’ असे सांगत वासनांध कॅप्टन अशोक खरात याने शिक्षण घेणाऱ्या युवतीवर अत्याचार (Ashok Kharat crime case) केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी खरात याच्याविरोधात सातवा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या त्याची विशेष तपास पथका (एसआयटी)मार्फत चौकशी सुरू आहे.

Related Stories

No stories found.