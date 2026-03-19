Nashik Crime : पोलिसांच्या हातावर तुरी देणाऱ्या पाटणकरच्या मुसक्या आवळल्या; धावत्या गाडीतून उडी मारताना पाय मोडला

नाशिक: मागील दहा महिन्यांपासून शहर पोलिसांसह गुन्हे शाखेला गुंगारा देणारा कुख्यात गुंड हर्षद पाटणकर आणि श्रावण पगारे यांच्या मुसक्या आवळण्यात अखेर शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाला यश आले आहे. गेल्याच आठवड्यात त्याने पंचवटीतील हनुमानवाडीत राडा घालत एकावर प्राणघातक हल्ला केला होता. .यामुळे पोलिसांचा कायद्याचा बालेकिल्ला ढासळल्याचे बोलले जाऊ लागले असतानाच, पोलिसांनी कसून शोध घेत पाटणकरच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. रविवारी (ता. १५) रात्री पंचवटीतल्या हनुमानवाडीतील मोरे मळ्यात जुन्या वादातून संशयित पाटणकरने आपल्याच मित्रावर प्राणघातक हल्ला केला होता. या घटनेमुळे शहरात पुन्हा एकदा गँगवॉरचा भडका उडाल्याचे चित्र निर्माण झाले. हर्षद पोलिसांना सापडतच नसल्याने पोलिसांच्या कार्यक्षमतेसह पोलिसिंगवर प्रश्न उपस्थित होत होता..हर्षद दहा महिन्यांपासून पोलिसांना हुलकावणी देत होता. या दरम्यान त्याने शहरात शरणपूर रोड परिसरात राडा घालत हवेत गोळीबार केला होता. तर काही महिन्यांपूर्वी अंबडच्या हद्दीतही राडा घातला होता. यापूर्वीच त्याच्यावर स्थानबद्धतेसह तडीपारीचीही कारवाई करण्यात आली होती. परंतु तरीही त्याच्या गुन्हेगारी कारवाया थांबत नव्हत्या. त्याला अटक करण्यासाठी शहर गुन्हेशाखेची पथके मागावर होती परंतु तो सातत्याने पोलिसांना हुलकावणी देण्यात यशस्वी होत होता..दरम्यान, शहर गुन्हेशाखा युनिट एकच्या पथकाला संशयित हर्षद हा साथीदार श्रावण याच्यासह शहरात आल्याची खबर मिळाली होती. तांत्रिक विश्लेषणानुसार पथकाने त्याचा माग काढला आणि सापळा रचून त्यास अटक करण्यात आली. सदरची कामगिरी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, गुन्हेशाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली युनिट एकचे वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल यांच्या पथकाने केली..हर्षदचे कारनामे...गंभीर गुन्हे: खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोरी आणि मारहाणीचे ९ पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल.पूर्वीचा मित्र राहुल पवार आणि पाटणकर यांच्यात सध्या टोळीयुद्ध. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पाटणकरवर गोळीबार२०२३ मध्ये स्थानबद्धतेतून सुटल्यानंतर पोलिस उपायुक्त कार्यालयासमोरूनच पाटणकरची मिरवणूकएप्रिल २०२४ मध्ये कामटवाडा येथील अल्पवयीन मुलाचा खूनजानेवारी २०२६ मध्ये लेखानगर तोडफोड प्रकरणातही पाटणकर टोळीचा हातशरणपूर रोड परिसरातील बेथेलनगरमध्ये राडा घालत हवेत गोळीबार.हुलकावणीच्या प्रयत्नात जखमीदरम्यान, संशयित हर्षद पाटणकर यास पोलिसांनी घेरल्यानंतर त्याने पोलिसांना हुलकावणी देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी त्याला तावडीत घेतले. तरीही त्याने धावत्या वाहनातून पलायनासाठी उडी घेतली असता यात त्याच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे.