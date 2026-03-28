Ashok Kharat Case : भोंदू खरात प्रकरणातील 'त्या' पीडित महिलांचे अश्लील व्हिडिओ व्हायरल केल्याने 65 जणांवर गुन्हा; तुमच्याही मोबाईलमध्ये 'ते' व्हिडिओ आहेत?

नाशिक : भोंदू अशोक खरातच्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडून सुरू आहे. या प्रकरणातील पीडित महिलांचे अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित (Cyber Police Action Against 65 Social Media Users) केल्याप्रकरणी पोलिसांनी ६५ वापरकर्त्यांविरुद्ध सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला..सायबर पेट्रोलिंगदरम्यान फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सुमारे ६५ वापरकर्ते पीडित महिलांचे अश्लील व्हिडिओ, इमेजेस तसेच एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मॉर्फिंग करून ते प्रसारित करत असल्याचे आढळून आले आहे..Ashok Kharat SIT investigation : 'मी कोणत्याही महिलेकडे स्वतःहून गेलो नाही'; SIT चौकशीत वासनांध कॅप्टन खरातचे धक्कादायक दावे.याप्रकरणी संबंधित सोशल मीडिया प्रोफाइल धारकांविरुद्ध शहर सायबर पोलिस ठाण्यात माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमान्वये गुन्हे दाखल झाले आहेत..Amalner Shooting Death : धक्कादायक! अमळनेरमध्ये गावठी कट्ट्यातून 'मिस फायर' अन् शिवसेनेच्या उमेदवार पुत्राचा बंदुकीची गोळी लागून करुण अंत.पोलिस प्रशासनातर्फे सोशल मीडिया वापरकर्ते नागरिक, न्यूज चॅनल, सोशल मीडिया न्यूज पोर्टल तसेच विविध ऑनलाइन माध्यमांना पीडित महिलेची ओळख, तिच्या नातेवाइकांची माहिती किंवा तिच्या घराची ओळख उघड होईल, असे कोणतेही व्हिडिओ किंवा अश्लील माहिती प्रसरित न करण्याचे, असल्यास ती हटविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, अशी माहिती अथवा व्हिडिओ प्रसारित करताना आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात येईल, इतरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही पोलिसांकडून या वेळी सांगण्यात आले.