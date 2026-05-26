Farmers Gold Loan : खरिपाच्या भांडवलासाठी शेतकऱ्यांवर घरातील सोनं तारण ठेवण्याची वेळ; बँकांच्या कारभाराने भ्रमनिरास, कांद्यालाही मिळेना भाव!

-मोठाभाऊ पगारदेवळा (नाशिक) : कांद्यासह इतर शेतमालाला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना बी-बियाणे, खते, औषधे, मशागत आणि मजुरीसाठी आवश्यक असलेला पैसा उपलब्ध नसल्याने (Nashik onion farmers financial crisis) अनेक शेतकरी आता घरातील किडूकमिडूक सोन्याचे दागिने तारण ठेवून किंवा काही वेळा थेट मोडीत काढून भांडवल उभे करीत आहेत. त्यामुळे स्थानिक बँका आणि पतसंस्थांमध्ये सोनेतारणासाठी शेतकऱ्यांची गर्दी वाढली आहे..उन्हाळ कांद्याच्या उत्पन्नावर अनेक शेतकऱ्यांची आर्थिक गणिते अवलंबून असतात. मात्र यंदा उत्पादन घटले आणि जेवढा कांदा निघाला, त्यालाही अपेक्षित भाव मिळाला नाही. चाळीत ठेवलेला कांदा खराब होण्याच्या भीतीने मिळेल त्या दरात विक्री करावी लागल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा टिकला नाही. परिणामी, खरीप हंगामासाठी निधी उभारण्यासाठी सोने तारण ठेवणे हाच पर्याय उरल्याचे दिसून येत आहे..पीककर्जाबाबत बँकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास होत आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा बँका आणि सोसायट्यांच्या माध्यमातून सहज कर्जपुरवठा होत असे; मात्र आता तेथेही मर्यादा येऊ लागल्याने आर्थिक अडचणी अधिक तीव्र झाल्या आहेत. दरम्यान, नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान बनला आहे. शेतीचा खर्च आणि घरखर्च यांचा ताळमेळ घालताना अनेक कुटुंबांची दमछाक होत आहे..बँका आणि पतसंस्थांमधील अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्या सोने तारण ठेवून कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. काही शेतकरी तर केवळ चार-पाच ग्रॅम सोन्याचे दागिने घेऊन कर्जासाठी येत असल्याचे सांगितले जात आहे. खासगी सावकारांच्या तुलनेत बँका व आर्थिक संस्थांचे व्याजदर कमी असल्याने शेतकरी त्या पर्यायाला प्राधान्य देत आहेत..सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत प्रतिकूल झाली आहे. शेतकरी दांपत्य सोने तारण ठेवते तेव्हा त्यांच्या मनाची घालमेल स्पष्ट दिसते. आम्ही कमीत कमी वेळेत सुरक्षिततेची हमी देत कर्ज उपलब्ध करून देतो.-नितीन बोरसे, व्यवस्थापक, दि. देवळा मर्चंट्स को-ऑप. बँक लि., देवळाउत्पादन नाही, त्यात भाव नाही आणि शासनही दुर्लक्ष करत आहे. आर्थिक समीकरणे बिघडल्याने शेतकरी आत्महत्यांसारखे टोकाचे निर्णय घेत आहेत. शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात.-कुबेर जाधव, समन्वयक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.उन्हाळी कांद्याला अत्यल्प भाव मिळाल्याने शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. खात्यात पैसे नसल्याने छोटी-मोठी सोन्याची दागिने गहाण ठेवण्याची वेळ आली आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने पहावे.-गोटू शिंदे, नगरसेवक तथा संचालक, शरद पवार पतसंस्था, देवळासोने तारण ठेवणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. काही ठिकाणी सोने ठेवण्यालाही मर्यादा पडत आहेत. यावरून शेतकऱ्यांकडे पैशांची किती टंचाई आहे, हे स्पष्ट होते.-सतीश खैरनार, व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, देवळा.