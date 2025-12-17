नाशिक

Nashik Simhastha Kumbh Mela : पंचवीस हजार कोटींच्या पायाभूत सुविधांचा ‘बूस्टर डोस’

Simhastha Kumbh Mela Becomes Catalyst for Nashik’s Development : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून नाशिकमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, वाहतूक आणि औद्योगिक विकासाच्या भव्य कामांना गती मिळाली आहे.
विक्रांत मते
शहर व परिसराचा विकास करायचा असले तर त्यासाठी निधीची आवश्‍यकता असते. अर्थात पैशाशिवाय कामे होत नाही. परंतु सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने जवळपास २५ हजार कोटींच्या कामांना नारळ वर्षाअखेर वाढविल्याने नाशिकच्या विकासाला गती मिळणार आहे. या वर्षात ही सर्वांत मोठी उपलब्धी ठरेल. वाढवण पोर्ट, समृद्धी महामार्गाचा सुरू झालेला तिसरा फेज व घोटी ते वाढवण महामार्गाला मिळालेली मंजुरी, बाह्यवळण रस्त्याला मान्यता या बाबी विकासाचा वेग चारपटीने वाढविणारा ठरणार आहेत.

