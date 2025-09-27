नाशिक

Bhushan Gavai: "शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात पण..."; सरन्यायाधीश भूषण गवई काय म्हणाले? उद्धव ठाकरेंचं केलं कौतुक

Chief Justice Bhushan Gavai on Nashik Court, Judicial Development, and Uddhav Thackeray Role | नाशिक न्यायालयाच्या उद्घाटन सोहळ्यात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी उद्धव ठाकरेंच्या योगदानाची प्रशंसा केली.
Chief Justice Bhushan Gavai on Nashik Court

Chief Justice Bhushan Gavai on Nashik Court

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाचं उद्घाटन आणि १४० वा वर्षपूर्ती सोहळा आज पार पडला. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नाशिकच्या पोलीस परेड ग्राउंडवर कार्यक्रम पार पडला. मंचावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चंद्रशेखर, मकरंद कर्णिक आणि इतर न्यायमूर्ती उपस्थित होते. यावेळी मंत्री छगन भुजबळ, माणिकराव कोकाटे, नरहरी झिरवाळ यांचीही उपस्थिती होती.

Nashik
Supreme Court
nashik court
Supreme Court Of India
Supreme Court Judges

