Nashik earthquake: नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये भूकंपाचे धक्के; 3.8 रिश्टर स्केलची तीव्रता

Tremors in Nashik district today: मागील काही दिवसांपासून मराठवाड्यासह राज्यातील काही भागांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत. आता पुन्हा नाशिक जिल्ह्यातल्या काही भागांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. शनिवारी ही घटना घडली असून कुठलीही हानी झाल्याची माहिती नाही..नाशिक जिल्ह्यातल्या अनेक भागांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवल्याची माहिती आहे. 3.8 रिश्टर स्केल या तीव्रतेचे धक्के जाणवल्याचं सांगितलं जातंय. याबाबत अद्याप अधिकची माहिती मिळू शकलेली नाही. मात्र मागील काही दिवसांपासून नाशिकच्या ग्रामीण भागांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत. सुदैवाने शनिवारी बसलेल्या भूकंपाच्या हादऱ्यांमुळे काही ठिकाणी घरांच्या भिंतींना तडे गेल्याची माहिती आहे..‘बीयर आणू का?’ वेटरच्या प्रश्नाने संतापले तुकाराम मुंढे; बॅग भरली अन् थेट दिल्ली सोडली, १९९६चा किस्सा सांगितला.जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जाणवले धक्केनाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, कळवण, दिंडोरी आणि पेठ या चार तालुक्यांत मंगळवार, दि. २८ जुलै रोजी दुपारी ३.२५ ते ३.४२ वाजेच्या सुमारास भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले होते. सलग चौथ्या दिवशी हे हादरे बसल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.दरम्यान, नाशिक जिल्हा प्रशासनाचा नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत असून कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी १०७७ (टोल फ्री) किंवा ०२५३-२३१७१५१ या क्रमांकावर तात्काळ संपर्क साधावा. गरज भासल्यास नजीकचे तहसील कार्यालय, तलाठी, ग्रामपंचायत किंवा पोलीस पाटलांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Tukaram Mundhe: भेसळखोरांनो सावधान! दूध-पनीरनंतर आता मद्यावरही FDA वॉच ठेवणार; उत्पादन, लेबलिंगपासून भेसळीपर्यंत तपासणी होणार.प्रशासनाच्या महत्त्वाच्या सूचनाजिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाने यासंदर्भात आधीच सूचना केलेल्या आहेत. सोशल मीडियावरील अप्रमाणित संदेश किंवा माहिती पुढे पाठवू नका. केवळ प्रशासनाच्या अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवा. संभाव्य धोका टाळण्यासाठी, विशेषतः दगड-मातीचे कच्चे बांधकाम असलेल्या घरांतील नागरिकांनी अधिक सतर्क राहावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.