‘बीयर आणू का?’ वेटरच्या प्रश्नाने संतापले तुकाराम मुंढे; बॅग भरली अन् थेट दिल्ली सोडली, १९९६चा किस्सा सांगितला

पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिरात शनिवारी तुकाराम मुंढे यांच्या आयुष्यातील अनेक भन्नाट किस्से ऐकायला मिळाले. ‘पुणे लोकल’ आणि ‘माय जनसेवक’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘भविष्यवेध - संवाद भविष्याचा’ या उपक्रमातील ‘अनस्टॉपेबल तुकाराम’ या विशेष मुलाखतीत त्यांनी आपल्या संघर्षाच्या काळातील आठवणी मोकळेपणाने सांगितल्या..यूपीएससीच्या तयारीसाठी १९९६ मध्ये पहिल्यांदा दिल्ली गाठल्याचा किस्सा सांगताना मुंढे म्हणाले की, जवाहर बुक डेपोमधून काही पुस्तकं घेतल्यानंतर ते पहाडगंजमधील एका हॉटेलमध्ये थांबले होते. तिथे वेटरने ‘बीयर आणू का?’ असं विचारलं. हा प्रश्न ऐकून त्यांना संताप आला आणि त्यांनी तातडीने बॅग आवरली. रेल्वे स्थानक गाठून तिकीट नसतानाही कर्नाटक एक्स्प्रेसचं जनरल तिकीट घेतलं आणि चक्क टॉयलेटजवळ बसून भुसावळपर्यंत प्रवास केला. पुढे बसने संभाजीनगर गाठल्याचं त्यांनी सांगितलं. हा किस्सा ऐकताना सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला..Chhatrapati Sambhajinagar: मुलानंतर बापाचाही पेपर फुटला!; परीक्षेतील गैरप्रकारांचे दुष्टचक्र संपेना, गुरुजींची सरकारवर टीकेची झोड .पुण्यात शिक्षणासाठी आलेल्या दिवसांच्या आठवणीही त्यांनी सांगितल्या. बीए पूर्ण केल्यानंतर एमए राज्यशास्त्रासाठी प्रवेश घेण्यासाठी ते पहिल्यांदा एसटीने पुण्यात आले होते. शिवाजीनगरहून पुणे विद्यापीठापर्यंत पायी गेले. प्रवेश मिळण्याची शक्यता होती; मात्र वसतिगृह मिळालं नाही आणि त्यामुळे त्यांना निराश होऊन परतावं लागलं..पुढे यूपीएससीच्या तयारीदरम्यान जयकर ग्रंथालय आणि रानडे इन्स्टिट्यूटच्या ग्रंथालयात अभ्यास केल्याचं त्यांनी सांगितलं. मित्राच्या खोलीत राहून अभ्यास करताना ढेकणांमुळे रात्रभर झोप लागत नसे, अशी आठवणही त्यांनी सांगितली. त्याच काळात पहिल्यांदा चायनीज पदार्थ खाल्ल्याचं ते म्हणाले. संभाजीनगरमध्ये शिकत असताना ऑम्लेट-पाव आणि फरसाण-केळी हा त्यांचा रोजच्या जेवणाचा आधार होता. आज तेच स्ट्रीटफूड खाल्लं तर घसा बसेल, असं म्हणताच सभागृहात हशा पिकला..शाळेतील आणखी एक किस्सा सांगताना मुंढे म्हणाले की, आठवीत असताना भूगोलाचा धडा शिकवला जात नसल्याची तक्रार त्यांनी अधिकाऱ्यांकडे केली होती. ‘या शिक्षकाची बदली हवी,’ असा अर्ज त्यांनी केला आणि योगायोगाने त्या शिक्षकाची बदलीही झाली..Pune Protest NEET Paper : ‘नीट’ पेपरफुटीवरून पुण्यात संतापाचा भडका; केंद्रीय शिक्षणमंत्री, पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी.शेवटी व्यवस्थेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना मुंढे म्हणाले, व्यक्तीपेक्षा व्यवस्था महत्त्वाची आहे. अधिकारी येतात-जातात; पण नियम, उत्तरदायित्व आणि योग्य कार्यपद्धतीची संस्कृती रुजली, तरच व्यवस्था सुरळीत चालू शकते. त्यासाठी सरकारी कर्मचारी आणि नागरिक, दोघांचीही भूमिका महत्त्वाची असल्याचं त्यांनी नमूद केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.