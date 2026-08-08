पुणे

‘बीयर आणू का?’ वेटरच्या प्रश्नाने संतापले तुकाराम मुंढे; बॅग भरली अन् थेट दिल्ली सोडली, १९९६चा किस्सा सांगितला

Tukaram Mundhe Delhi Story : ‘पुणे लोकल’ आणि ‘माय जनसेवक’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘भविष्यवेध - संवाद भविष्याचा’ या उपक्रमातील ‘अनस्टॉपेबल तुकाराम’ या विशेष मुलाखतीत त्यांनी आपल्या संघर्षाच्या काळातील आठवणी मोकळेपणाने सांगितल्या.
Tukaram Mundhe Delhi story

Tukaram Mundhe Delhi story

esakal

Shubham Banubakode
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पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिरात शनिवारी तुकाराम मुंढे यांच्या आयुष्यातील अनेक भन्नाट किस्से ऐकायला मिळाले. ‘पुणे लोकल’ आणि ‘माय जनसेवक’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘भविष्यवेध - संवाद भविष्याचा’ या उपक्रमातील ‘अनस्टॉपेबल तुकाराम’ या विशेष मुलाखतीत त्यांनी आपल्या संघर्षाच्या काळातील आठवणी मोकळेपणाने सांगितल्या.

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