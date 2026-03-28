Ashok Kharat: आपल्यावर कुणी हात घालू शकतो त्याने विचार केला नव्हता, पण... पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिकांनी सांगितला अटकेचा थरार

नाशिक : 'चोर शिरला' अशी अफवा पसरवून घरात घुसलेल्या पोलिसांनी भोंदू बाबा अशोक खरात यांना अचानक बेड्या ठोकल्या. या थरारक अटकेची माहिती नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत उघड केली. खरात यांच्यावर अनेक महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे गंभीर आरोप आहेत..आरोपीचा प्रभाव प्रचंडनाशिक पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सांगितले की, आरोपीचा प्रभाव प्रचंड असल्याने कारवाई अत्यंत गोपनीय ठेवण्यात आली होती. त्याचे भक्त आणि शिष्य विविध क्षेत्रांत पसरलेले आहेत. अटकेची माहिती फक्त तीन जणांनाच दिली होती. जर ही बातमी बाहेर पडली असती तर आरोपी पळून जाण्याची किंवा प्रभावशाली व्यक्तींच्या माध्यमातून दबाव टाकण्याची शक्यता होती. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अतिशय मर्यादित अधिकाऱ्यांपुरतीच ठेवण्यात आली..Ashok Kharat: ५ मिनिटांत भविष्य सांगायचा 'खेळ' उघड! भोंदू अशोक खरातची धक्कादायक मोडस ऑप्रेंडी समोर, स्वतंत्र दोन टीमचा वापर.कारवाईची सुरुवातच खूप विचारपूर्वककारवाईची सुरुवातच खूप विचारपूर्वक केली गेली. प्रथम तक्रार दाखल करणाऱ्या महिलेचा पूर्ण विश्वास संपादन करण्यात आला. त्यानंतर तक्रार आणि अटकेच्या सर्व टप्प्यांची माहिती फक्त विभागातील काही निवडक अधिकाऱ्यांनाच दिली. आरोपी घरात आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी परिसराची बारकाईने पाहणी करण्यात आली. मात्र थेट मोबाइलवर संपर्क साधला असता तो सावध झाला असता. आजूबाजूच्या परिसरात पोलिस फिरताना दिसले असते तर त्याने पळ काढला असता आणि त्यानंतर प्रभावशाली लोकांमार्फत दबाव आणला गेला असता, असे कर्णिक यांनी स्पष्ट केले..गुंडा स्क्वॉडची अनोखी युक्तीया सर्व अडचणी लक्षात घेऊन गुंडा स्क्वॉडच्या अधिकाऱ्यांनी एक अनोखी युक्ती अवलंबली. त्यांनी परिसरात 'चोर शिरला' अशी माहिती दिली आणि तपासासाठी घरात प्रवेश केला. घरात शिरताच तपस सुरु झाला, त्यावेळी एका खोलीतून आरोपी समोर आला आणि त्याला तात्काळ ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर त्याला लगेच पोलीस ठाण्यात आणून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली..खरात पूर्णपणे हादरलेलाअटक झाल्यानंतर खरात पूर्णपणे हादरलेला दिसले. "मी चांगले काम करतो," असे ते वारंवार म्हणत होते. इतकेच नव्हे, तर पोलीस ठाण्यात बसलेल्या काही जणांचे भविष्य सांगण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला. मात्र पोलिसांनी त्यांच्या कोणत्याही दाव्याकडे दुर्लक्ष केले..अतिशय चतुराईने कारवाईपोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी या संपूर्ण ऑपरेशनचे श्रेय विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीला कुठलाही संशय येऊ न देता, त्याच्या प्रभावाचा विचार करून अतिशय चतुराईने कारवाई करण्यात आली..Ashok Kharat: विवाहित महिलेचा पतीसोबत वाद, सल्ला घेण्यासाठी खरातकडे गेली असता... ; अशोक खरातवर रात्री उशिरा गंभीर गुन्हा दाखल.