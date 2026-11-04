नाशिक

Nashik FDA: नाशिकमध्ये FDA चा मिठाई व्यावसायिकांना दणका! पाच प्रमुख स्वीट्स उत्पादकांचे परवाने निलंबित, कारवाईने खळबळ

Nashik Food Safety Drive Leads to Five Sweet Licence Suspensions: नाशिककरांनो, मिठाई घेताना सावधान! स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन; पाच परवाने निलंबित
FDA Action in Nashik Five Sweet Manufacturers Face Licence Suspension Over Serious Food Safety and Hygiene Violations

FDA Action in Nashik Five Sweet Manufacturers Face Licence Suspension Over Serious Food Safety and Hygiene Violations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक : सण-उत्सव विशेष मोहीम २०२६ अंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) नाशिक विभागामार्फत शहर आणि जिल्ह्यात अन्न आस्थापनांची कसून तपासणी करण्यात आली. यादरम्यान अन्न सुरक्षा व स्वच्छतेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन करणाऱ्या नाशिकमधील ५ प्रमुख मिठाई उत्पादक आस्थापनांचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्याची मोठी कारवाई प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.

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