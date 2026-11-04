Nashik FDA: नाशिकमध्ये FDA चा मिठाई व्यावसायिकांना दणका! पाच प्रमुख स्वीट्स उत्पादकांचे परवाने निलंबित, कारवाईने खळबळ

नाशिक : सण-उत्सव विशेष मोहीम २०२६ अंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) नाशिक विभागामार्फत शहर आणि जिल्ह्यात अन्न आस्थापनांची कसून तपासणी करण्यात आली. यादरम्यान अन्न सुरक्षा व स्वच्छतेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन करणाऱ्या नाशिकमधील ५ प्रमुख मिठाई उत्पादक आस्थापनांचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्याची मोठी कारवाई प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे..या कारवाईमुळे अन्न व्यावसायिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे, सहआयुक्त (अन्न) मंगेश माने, सहायक आयुक्त (अन्न) विनोद धवड, संदीप देवरे, दिनेश तांबोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही धडक मोहीम राबविण्यात आली..कारवाई करण्यात आलेल्या आस्थापना : मे. सिर्वी स्वीट्स, देवळाली कॅम्प, मे. कृष्णा सागर स्वीट्स, अशोका मार्ग, मे. पंचम स्वीट्स, तिडके कॉलनी, मे. साई बिकानेर स्वीट्स, ओझर बसस्थानकाजवळ, ओझर, (ता. निफाड), मे. उत्तम फरसाण अँड स्वीट्स, भगूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.