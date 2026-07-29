Nashik Wildlife: नाशिकच्या वनपट्ट्याला ‘सायलेंट कॉरिडॉर’ची गरज; वाघांच्या भविष्यासाठी तज्ज्ञांचा आग्रह, अभ्यासकांनी व्यक्त केली मोठी चिंता

-प्रशांत भरवीरकर नाशिक : जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त वाघ संवर्धनाची चर्चा होत असताना नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, अंजनेरी, पेठ, सुरगाणा आणि इगतपुरीच्या सलग वनपट्ट्याकडे मात्र अपेक्षित लक्ष दिले जात नसल्याचा निष्कर्ष वन्यजीव अभ्यासकांनी काढला आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाशी जोडलेला हा परिसर भविष्यात वाघांच्या सुरक्षित स्थलांतरासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र रस्ते, रिसॉर्ट, पर्यटनाचा वाढता दबाव आणि जंगलाचे तुकडीकरण यामुळे हा नैसर्गिक वन्यजीव मार्ग धोक्यात येत आहे. त्र्यंबकेश्वर-अंजनेरीच्या जंगलात ‘सायलेंट कॉरिडॉर’ची गरज असल्याची नोंद अभ्यासकांनी नोंदवली आहे. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.भारतात २०२२ च्या व्याघ्र गणनेनुसार ३,६८२ वाघ असून महाराष्ट्रात ४४४ वाघांची नोंद झाली आहे. राज्यात सहा व्याघ्र प्रकल्प आहेत. ही संख्या वाढत असली तरी सुरक्षित अधिवास आणि वन्यजीव कॉरिडॉर जपणे ही पुढील मोठी गरज असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात..नाशिक जिल्ह्यात वाघांचा कायमस्वरूपी अधिवास नसला तरी पश्चिम घाटातील सलग वनक्षेत्र, बिबट्यांची उपस्थिती, समृद्ध जैवविविधता आणि गुजरात-महाराष्ट्र सीमेलगतचे जंगल यामुळे भविष्यात मोठ्या मांजरवर्गीय प्राण्यांच्या स्थलांतरासाठी हा पट्टा महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे त्र्यंबकेश्वर-अंजनेरी परिसरात ‘सायलेंट कॉरिडॉर’ संकल्पना राबवून रात्रीच्या वाहतुकीवर नियंत्रण, वेगमर्यादा, वन्यजीव सूचना फलक, कॅमेरा मॉनिटरिंग आणि स्थानिक ग्रामस्थांचा सहभाग वाढविण्याची गरज व्यक्त होत आहे..नाशिकमध्ये वाघ नसले तरी...!नाशिक जिल्ह्याच्या पश्चिमेकडील पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर आणि इगतपुरी तालुके सह्याद्रीच्या महत्त्वाच्या वनसाखळीचा भाग आहेत. या जंगलात बिबटे, रानकुत्रे, अस्वल, सांबर, भेकर, रानडुक्कर यांसारखे प्राणी आढळतात. हीच शिकारसाखळी भविष्यात वाघांसाठीही अनुकूल ठरू शकते. वनतज्ज्ञांच्या मते, आज जंगल जपले तर उद्या वाघासाठी अधिवास तयार होईल. वाघांचे संरक्षण हे केवळ एका प्राण्याचे नव्हे, तर संपूर्ण जंगल परिसंस्थेचे संरक्षण आहे..आदिवासी करतात वाघांची पूजायंदाच्या, २०२६ च्या व्याघ्र दिनाचे घोषवाक्य, ‘स्थानिक व आदिवासी समुदायांच्या सहभागातून वाघांचे भविष्य सुरक्षित करणे’ असे आहे. अनेक दशकांपासून एका चौथऱ्यावर वाघाचे मंदिर आहे. या मंदिरात वाघ आणि त्याचा बछडा अशा दोन मूर्ती आहेत. येथील स्थानिक आदिवासी म्हणतात की, हे मंदिर मानव आणि प्राणी यांच्यातील सलोख्याचे प्रतीक आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.१८७९ च्या आधी पाच वर्षात या भागात १३ वाघ मारल्याचे आढळते, मात्र तेच १९२६ च्या नोंदणीनुसार १९१५ मध्ये अकरा वाघ मारल्याचे दिसते. नाशिक जिल्ह्यामध्ये शेवटचा वाघ दुर्दैवाने १९६८ मध्ये त्र्यंबकेश्वर येथे मारला गेला.- अंबरीष मोरे, वन अभ्यासक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.