Ashok Kharat: झूमरची लाईट बंद म्हणजे ‘नो एंट्री’; ‘इशाऱ्यावर चालणारा’ स्टाफ... अशोक खरातच्या ‘कोड वर्ड’मागचं घाणेरडं सत्य उघड!

महाराष्ट्रात 'भोंदू बाबा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अशोक खरात याच्यावरील लैंगिक छळाच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. विशेष तपास पथक या प्रकरणाचा तपास करत आहे. या तपासात अनेक महत्त्वपूर्ण खुलासे झाले आहेत. आता खरात यांच्याबाबत आणखी एक मोठा खुलासा समोर आला आहे. तपासात असे उघड झाले आहे की, भोंदू बाबा आपल्या कर्मचाऱ्यांशी सांकेतिक भाषेत बोलत असत. अशोक खरातचे कर्मचारी त्यांचा प्रत्येक हावभाव समजू शकत होते. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ते महिलांना उपचारासाठी आपल्या कार्यालयात बोलावून घेत असत. शुद्धीकरणाच्या नावाखाली ते त्यांच्यासोबत लैंगिक गैरवर्तन करत असत. एखादी महिला त्यांच्या केबिनमध्ये प्रवेश करताच ते झुंबराचा दिवा बंद करत असत. हा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक सांकेतिक शब्द होता, ज्याचा अर्थ 'प्रवेश नाही' असा होता. यावरून कर्मचाऱ्यांना कळून येत असे की, त्या महिलेवर लैंगिक अत्याचार होत आहे..खरातचा सीए माफीचा साक्षीदार बनणार? खरातविरोधातच दिलीय तक्रार, शेकडो कोटी परदेशात पाठवले, कोण आहे ललित पोफळे?.भोंदू बाबा खरात महिलांचे लैंगिक शोषण करण्यासाठी 'शुद्धीकरण' सारख्या सांकेतिक शब्दांचा वापर करत असे. खरातच्या या घृणास्पद कृत्याबद्दल इतर कोणालाही काहीच कल्पना नव्हती. कॅबिनमध्ये अशी काच बसवण्यात आली होती की बाहेरून आतले काहीही दिसू नये. आतून दिसणारे प्रत्येक दृश्य बाहेरून स्पष्टपणे दिसत होते. खरात व्यवसायात यश मिळवण्याच्या आणि अडथळे दूर करण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करत असे. यासाठी त्याने 'अवतार पूजा' हा सांकेतिक शब्द वापरला..अशोक खरातचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाला १०० हून अधिक फोन तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, शहरातील सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात खरातविरुद्ध एकूण १० एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी आठ एफआयआर लैंगिक छळ किंवा शोषणाशी संबंधित असून दोन फसवणुकीशी संबंधित आहेत. एका महिलेने अशोक खरातने तीन वर्षांत अनेक वेळा बलात्कार केल्याचा आरोप केल्यानंतर, भोंदू बाबाला १८ मार्च रोजी अटक करण्यात आली..अशोक खरात हा मर्चंट नेव्हीमधील एक निवृत्त अधिकारी आहे. म्हणूनच तो आपल्या नावापुढे 'कॅप्टन' हा शब्द लावतो. असे म्हटले जाते की, शाळेत असताना तो अचानक बेपत्ता झाला होता. त्यानंतर त्याने २२ वर्षे मर्चंट नेव्हीमध्ये सेवा बजावली. यानंतर तो अचानक नाशिकला परतला आणि भविष्य सांगू लागले. काही वर्षांतच ते स्वतःला देव मानू लागला. .Ashok Kharat : तुमची काही तक्रार आहे का? खरातला न्यायमूर्तींनी विचारलं, कोर्टात सुनावणीवेळी काय घडलं?.खरात याची खगोलशास्त्रज्ञ आणि अंकशास्त्रज्ञ म्हणून ख्याती पसरली. त्यांच्या प्रयत्नांनी प्रभावित होऊन मोठे व्यावसायिक आणि राजकारणी आपले भविष्य जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे येऊ लागले. अशोक खरात आपल्या प्रवचनांमध्ये अनेकदा बढाई मारत असत की, मर्चंट नेव्हीमधील आपल्या कार्यकाळात त्यांनी जगभरातील १५४ देशांचा प्रवास केला होता, ज्यामुळे तो अनेक भाषांमध्ये पारंगत झाला होतो. अशोक खरात हा सिन्नर तालुक्यातील काहंदलवाडीचा रहिवासी आहे.