Nashik Accident: गोदाघाटावर थरार! गांधी तलावात पाच मुले बुडू लागली; चार जीवरक्षकांनी वाचविले चौघांचे प्राण, एकाचा मृत्यू

नाशिक: गांधी तलावात स्नानासाठी उतरलेल्या उत्तर भारतीय कुटुंबातील पाच मुले पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने बुडू लागली. आदिवासी जीवरक्षक दलाच्या जवानांनी तत्परतेने पाण्यात उडी घेत चार मुलांचे प्राण वाचविले. मात्र, गोपाल गुप्ता याचा या दुर्घटनेत मृत्यू झाला. शनिवारी सकाळी घडलेल्या या घटनेने गोदाघाट परिसरात खळबळ उडाली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मुंबईत वास्तव्यास असलेले उत्तर भारतीय कुटुंब धार्मिक पर्यटनासाठी नाशिकला आले होते. कुटुंबातील सदस्य गोदावरीत स्नानासाठी गेले होते. सकाळी साडेनऊच्या सुमारास गांधी तलाव परिसरात पाच मुले पाण्यात उतरली. .मुले मोरीच्या दिशेने खेचली गेली आणि बुडू लागली. हे समजताच तैनात आदिवासी जीवरक्षक दलाच्या जवानांनी पाण्यात उड्या घेतल्या. गणेश मुन्ना भोंड, राकेश राजू झाल, योगेश वसंत जाधव आणि शुभम गणेश भोंड यांनी बचावकार्य करत चार मुलांना बाहेर काढले..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.चार जवान ठरले तारणहारगांधी तलावात पाच मुले बुडत असल्याचे दिसताच आदिवासी जीवरक्षक दलाचे जवान गणेश मुन्ना भोंड, राकेश राजू झाल, योगेश वसंत जाधव आणि शुभम गणेश भोंड यांनी तत्काळ पाण्यात उड्या घेतल्या. त्यांच्या प्रसंगावधानामुळे चार मुलांचे प्राण वाचले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.