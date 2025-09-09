नाशिक

Nashik News : गणेश विसर्जनावेळी बुडालेल्या दोन तरुणांचे मृतदेह सापडले; नाशिकमध्ये शोककळा

Two Youths Drowned During Ganesh Visarjan in Nashik : दोन युवक पाण्यात बुडाले होते. त्यांच्या शोधासाठी सलग दोन दिवस सुरू असलेले प्रयत्न सोमवारी यशस्वी ठरले. प्रवीण शांताराम चव्हाण याचा मृतदेह गाडगे महाराज पुलाजवळ, तर विष्णू डगळे यांचा मृतदेह सोमेश्वर धबधबा परिसरात सापडला.
नाशिक/पंचवटी: गणेश विसर्जनाच्या वेळी शनिवारी (ता. ६) दोन युवक पाण्यात बुडाले होते. त्यांच्या शोधासाठी सलग दोन दिवस सुरू असलेले प्रयत्न सोमवारी (ता. ८) यशस्वी ठरले. प्रवीण शांताराम चव्हाण (वय २५, मूळ रा. मालेगाव, सध्या सातपूर कॉलनी) याचा मृतदेह गाडगे महाराज पुलाजवळ, तर विष्णू डगळे (३४, रा. गंगापूर) यांचा मृतदेह सोमेश्वर धबधबा परिसरात सापडला.

