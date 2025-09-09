Nashik News : गणेश विसर्जनावेळी बुडालेल्या दोन तरुणांचे मृतदेह सापडले; नाशिकमध्ये शोककळा

नाशिक/पंचवटी: गणेश विसर्जनाच्या वेळी शनिवारी (ता. ६) दोन युवक पाण्यात बुडाले होते. त्यांच्या शोधासाठी सलग दोन दिवस सुरू असलेले प्रयत्न सोमवारी (ता. ८) यशस्वी ठरले. प्रवीण शांताराम चव्हाण (वय २५, मूळ रा. मालेगाव, सध्या सातपूर कॉलनी) याचा मृतदेह गाडगे महाराज पुलाजवळ, तर विष्णू डगळे (३४, रा. गंगापूर) यांचा मृतदेह सोमेश्वर धबधबा परिसरात सापडला..आनंदवली पूल परिसरात गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी आलेल्या प्रवीण चव्हाण याचा पाण्यात पडून मृत्यू झाला. त्या ठिकाणी महापालिका व पोलिसांचा बंदोबस्त तसेच बॅरिकेड्स होते, मात्र दुर्दैवी घटना घडली; तर गोवर्धन परिसरात विसर्जन करताना विष्णू डगळे पाण्यात बुडाले होते..या दोघांचा शोध घेण्यासाठी अग्निशामक दल, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, धुळे येथील एनडीआरएफ टीम, तसेच स्थानिक जीवरक्षक दल यांनी गोदापात्रात जोरदार शोधमोहीम हाती घेतली होती. या कामगिरीत अग्निशमन दलाचे प्रभारी केंद्रप्रमुख संजय कानडे व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी श्रीकृष्ण देशपांडे यांच्यासह पथकाने परिश्रम घेतले..Bidkin Accident : अज्ञात वाहनाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे दुचाकीचा अपघात; एक तरुण ठार, एक जण गंभीर जखमी.गणेश विसर्जनावेळी कुठलीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी महापालिका, पोलिस व जिल्हा प्रशासन यांनी विविध उपाययोजना केल्या होत्या. शहरात कृत्रिम तलावांचीही व्यवस्था करण्यात आली होती. तरीही या दोन दुर्घटनांनी शहर शोकाकुल झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.