Nashik News : राजकीय दबावानंतर नाशिक महापालिकेची माघार; गणेशोत्सवाचे शुल्क माफ

नाशिक: गणेशोत्सवाला राज्य उत्सवाचा मिळालेला दर्जा, आगामी निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी महायुतीला फटका बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन गणेश मंडळांची नाराजी नको म्हणून महापालिका प्रशासनाला दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार मंडप शुल्काबरोबरच जाहिरात कर वसूल न करण्याचा निर्णय महासभेत प्रस्तावाला कार्योत्तर मंजुरी देऊन घेतला आहे. ज्या मंडळांनी मंडप शुल्क भरले, त्या मंडळांचे शुल्क परत केले जाणार आहेत. .गणेशोत्सवाला राज्य उत्सवाचा दर्जा देण्यात आल्यानंतर महापालिकेकडून मंडप शुल्कासह जाहिरात कर माफी करावी, अशी मागणी शहरातील गणेश मंडळांनी केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा संदर्भ देत महापालिका प्रशासनाने कर माफी करण्यासंदर्भात नाक मुरडले. गणेश मंडळांनी इशाराच दिला नाही, तर आयुक्तांच्या दालनासमोर गणेशमूर्तीसह आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला..आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मंडळांची नाराजी भोवेल, या अंदाजाने राजकीय दबावदेखील प्रशासनावर येवू लागला. महापालिका प्रशासन व गणेश मंडळांमध्ये वाद रंगला. याचं दरम्यान ऑनलाइन परवानगी देताना सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून मंडप शुल्क व जाहिरात शुल्क भरून घेण्यात आले. वाद रंगत असताना व गणेशोत्सवाला राजकीय किनार निर्माण होत असल्याने महायुतीतील भाजपकडून कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन, शिवसेनेकडून (शिंदे) शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे व राष्ट्रवादीकडून राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंडप शुल्क माफ करण्याची सूचना महापालिका प्रशासनाला केली..जाहिरात शुल्क वसुली नाहीचमंडप शुल्कात माफी दिली, परंतु जाहिरात शुल्कात माफी देता येत नसल्याची भूमिका घेण्यात आली. जाहिरात शुल्काबाबत तोंडी सांगण्यात आले. लेखी दिले असते, तर महापालिका प्रशासनाकडून न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा ठपका बसला असता. मंडप शुल्कात माफी देण्यासाठी महासभेत तसा प्रस्ताव मंजुरीची आवश्यकता असल्याने महासभेच्या कार्योत्तर मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे मंडप शुल्क माफ झाले आहे. मंडप शुल्क अदा केलेल्या मंडळांना त्यांचे शुल्क परत केले जाणार आहे. त्या प्रस्तावालादेखील मंजुरी देण्यात आली. मंडप शुल्क माफीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्याचबरोबर जाहिरात शुल्क अद्याप एकाही मंडळाकडून वसुल करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे एक प्रकारे जाहिरात शुल्कदेखील माफ झाले आहे.