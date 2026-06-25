Nashik Girl Death VIDEO : लस टोचून घेतल्यानंतर चक्कर येऊन पडली, 16 वर्षीय तरुणीचा दुर्दैवी अंत; दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर परिसरातील घटना

नवीन नाशिक : सिडको परिसरातील दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर भागात बुधवारी (ता. २४) दुपारी एका १६ वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. श्रावणी अनिल पाटील (वय १६) असे मृत मुलीचे नाव (CIDCO Nashik girl collapse after vaccine) आहे. लसीकरणानंतर काही वेळातच तिला चक्कर आल्याने ती रस्त्यावर कोसळली. त्यात डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याची प्राथमिक शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रावणी पाटील ही वडिलांसोबत महापालिकेतर्फे आयोजित सर्पदंश व श्वानदंश प्रतिबंधक लसीकरण शिबिरात आली होती. दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर परिसरात तिने लस घेतल्यावर ती जवळील मेडिकलकडे जात असताना अचानक तिला चक्कर आली. त्यामुळे ती डोक्यावर पडून रस्त्यावर कोसळली..घटनेची माहिती मिळताच उपस्थित नागरिकांनी तिला तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर तिला मृत घोषित केले. या घटनेनंतर रुग्णालय परिसरात नातेवाईक व नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. लसीकरणानंतर अल्पावधीतच मृत्यू झाल्याने विविध चर्चांना उधाण आले आहे..Kagal Child Death : हृदयद्रावक! नारळाचे झाड घरावर कोसळून झोपलेला लहान मुलगा ठार; छताचा पत्रा फाटून ओंडका पडला अंगावर, नेमकं काय घडलं?.मात्र, मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून शवविच्छेदन अहवालानंतरच वस्तुस्थिती समोर येणार असल्याचे वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, या घटनेची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनीही आवश्यक चौकशी केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे..Malshiras Well Accident : हायवे पूर्ण झाल्याचा खोटा दाखला अन् 8 जणांचा विहिरीत बुडून मृत्यू! तांदुळवाडी दुर्घटनेनंतर धक्कादायक माहिती समोर, कंत्राटदार अजूनही मोकाट.वैद्यकीय अहवाल प्राप्त झाल्यावर लसीकरण समितीची बैठक घेण्यात येईल. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल. चौकशीत काही त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.-डॉ. विजय देवकर, मुख्य वैद्यकीय अधिकारीमहापालिकेच्या शिबिरात लस घेतल्यानंतर काही वेळातच तरुणीचा मृत्यू झाल्याची गंभीर घटना आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.-ॲड. तानाजी जायभावे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.