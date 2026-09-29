नाशिक

गोदाघाटावर अघोरी पूजा, महिलेसोबत विचित्र प्रकार; १ लाख ६० हजारांची फसवणूक अन् २१ वर्षीय मुलीचा बळजबरीने साखरपुडा

Nashik Black Magic नाशिकच्या गोदाघाटावर अघोरी पूजा आणि जादूटोण्याच्या नावाखाली पीडित महिलेसोबत विचित्र प्रकार करण्यात आल्याची तक्रार समोर आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मांत्रिक महिलेला ताब्यात घेतलं आहे.
Nashik Black Magic

Nashik Black Magic

Esakal

सूरज यादव
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धुळ्यातील एका गरीब मजूर कुटुंबाची आजारपण आणि कौटुंबिक अडचणी दूर करण्याचे आमिष दाखवून १ लाख ६० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. नाशिकच्या गोदाघाटावर अघोरी पूजा आणि जादूटोण्याच्या नावाखाली पीडित महिलेसोबत विचित्र प्रकार करण्यात आल्याची तक्रार आहे.

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