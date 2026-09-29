गोदाघाटावर अघोरी पूजा, महिलेसोबत विचित्र प्रकार; १ लाख ६० हजारांची फसवणूक अन् २१ वर्षीय मुलीचा बळजबरीने साखरपुडा

धुळ्यातील एका गरीब मजूर कुटुंबाची आजारपण आणि कौटुंबिक अडचणी दूर करण्याचे आमिष दाखवून १ लाख ६० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. नाशिकच्या गोदाघाटावर अघोरी पूजा आणि जादूटोण्याच्या नावाखाली पीडित महिलेसोबत विचित्र प्रकार करण्यात आल्याची तक्रार आहे..फसवणूक झाल्यानंतर पीडित महिलेने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीशी संपर्क साधला. समितीच्या कार्यकर्त्यांनी कुटुंबाला धीर देत पोलिसांत तक्रार करण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी धुळे शहर पोलिस ठाण्यात अघोरी प्रथा आणि जादूटोणा विरोधी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात पोलिसांनी नाशिकमधून सरिता जाधव नावाच्या मांत्रिक महिलेसह तिच्या काही साथीदारांना ताब्यात घेतल्याचे समोर आले आहे..टॉप थ्री वगळून ४ ते ६ नंबरच्या न्यायाधीशांची शिफारस; सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह.मुलीला कुटुंबापासून ठेवलं दूरपीडित महिलेच्या २१ वर्षीय मुलीला दुर्धर आजाराचा धोका असल्याचे सांगण्यात आले होते. हा धोका टाळण्यासाठी मुलीला धुळ्यातील एका महिलेच्या घरी सुमारे ४० दिवस ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे. मुलीने घाबरून हा प्रकार आईपासून लपवून ठेवला होता. संकट दूर होईल असे सांगून तिला कुटुंबापासून दूर ठेवण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे..मुलीचा जबरदस्तीने साखरपुडामांत्रिक महिलेनं फक्त अघोरी पुजेच्या नावावर पैशांचीच लूट केली असं नाही तर मुलीचा जबरदस्तीने साखरपुडा केल्याचाही आरोप करण्यात येतोय. मांत्रिक महिलेने २४ जुलै २०२६ रोजी मुलीचा जबरदस्तीने साखरपुडा करून घेतल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर संशयितांनी पीडित कुटुंबाशी संपर्क तोडल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, पीडित महिलेला नाशिकच्या गोदाघाटावर नेण्यात आले. तेथे तिच्यावर अघोरी पद्धतीने स्नानाचा विधी करण्यात आला. तसेच तिच्या अंगावरून उतरवलेल्या लिंबाचा रस तिच्या डोळ्यात पिळण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपींवर विविध कलमांनुसार कारवाई केली असून पुढील तपास धुळे शहर पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.