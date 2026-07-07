नाशिकचं संकट अहिल्यानगरच्या दिशेनं, ढगफुटीसदृश्य पावसाचा भोवरा पुढे सरकला

Nashik Rain Update: नाशिकला मंगळवारी ढगफुटीसदृश्य पावसाचा इशारा भारतीय हवामान विभागने दिला होता. त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरीसह नाशिक तालुक्याच्या पश्चिम भागात कमी वेळेत मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र नाशिकवर आलेलं हे संकट टळल्याची माहिती आता समोर येत आहे. ढगफुटीचा हा भोवरा आता उत्तरेला गुजरातच्या दिशेनं तर दक्षिणेला अहिल्यानगरमधील अकोलेच्या दिशेनं सरकला आहे. त्यामुळे अहिल्यानगरच्या अकोलेत आता हाय अलर्ट आहे. Nashik Heavy Rain Threat Eases, Akole Faces Fresh Alert.पालघरमध्ये या भोवऱ्यामुळे सुमारे ४५० मिमी पाऊस पडला. त्यानंतर पुढे हा भोवरा त्र्यंबकेश्वर–नाशिक मार्गे जाण्याची शक्यता होती. पण सुदैवाने नाशिकवरचं संकट टळलं असून हा भोवरा (Vortex) आता उत्तर दिशेला सुरतकडे आणि दक्षिण दिशेला अकोले (अहिल्यानगर) परिसराकडे सरकल्याचे दिसत आहे. सध्या नाशिक घाटमाथ्यावर अद्यापही मुसळधार पाऊस सुरू आहे. मात्र, एकूण परिस्थिती आपल्या दृष्टीने सध्या नियंत्रणात असून तुलनेने समाधानकारक असल्याचं नाशिक प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे..Mahabaleshwar Rain Record : महाबळेश्वरमध्ये पावसाचा हाहाकार, 24 तासांत 513 मिमी पाऊस; मोडला तब्बल 123 वर्षांपूर्वीचा विक्रम, प्रशासनाकडून हायअलर्ट जारी.नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ व दिंडोरी तालुक्यांत अतिदक्षतेचा इशारा (हाय अलर्ट) देण्यात आला होता. तसंच अतिवृष्टीच्या अलर्टमुळे संबंधित तालुक्यातील शाळा-महाविद्यालयांना सुटी देण्यात आली होती. याशिवाय श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर तसेच आद्यशक्तिपीठ सप्तशृंगीदेवी मंदिर भाविकांसाठी बंद ठेवण्यात आलं आहे..अरबी समुद्रावर तीव्र कमी दाबाचा पट्टाअरबी समुद्रावर तयार होत असलेल्या तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे जिल्ह्याच्या त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, नाशिक तालुक्याच्या पश्चिम भागात ढगफुटीसदृश पाऊस होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली होती. या भोवऱ्यामुळे सुमारे ३०० मिलिमीटर पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा प्रशासनाने सज्ज राहताना सखल भागात पाणी साचणार नाही, यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.