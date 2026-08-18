नाशिक

Nashik crime news : प्रियकरासाठी पतीचा काटा काढला; गळा चिरून हत्या, १८ तास मृतदेह घरात अन् मध्यरात्री कसारा घाटात फेकला

Kasara Ghat dead body case : नाशिकमध्ये अनैतिक संबंधांत अडथळा ठरणाऱ्या पतीची प्रियकराच्या मदतीने गळा चिरून हत्या करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
Nashik crime news love triangle Kasara Ghat dead body case

Nashik crime news love triangle Kasara Ghat dead body case

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

wife kills husband with lover : नाशिकमध्ये अनैतिक संबंधांत अडथळा ठरत असल्याच्या कारणातून महिलेने प्रियकराच्या मदतीने पतीचा गळा चिरून खून केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. खून केल्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह तब्बल १८ तास घरात ठेवण्यात आला. त्यानंतर मध्यरात्री कारमधून मृतदेह कसारा घाटात नेऊन फेकण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.

मृत व्यक्तीची ओळख वसंत गोरखनाथ सातपुते अशी झाली आहे. गुन्हे शाखा युनिट-१च्या पथकाने तपास करत कसारा घाटातून त्यांचा मृतदेह शोधून काढला.

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