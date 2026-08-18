Nashik crime news : प्रियकरासाठी पतीचा काटा काढला; गळा चिरून हत्या, १८ तास मृतदेह घरात अन् मध्यरात्री कसारा घाटात फेकला

wife kills husband with lover : नाशिकमध्ये अनैतिक संबंधांत अडथळा ठरत असल्याच्या कारणातून महिलेने प्रियकराच्या मदतीने पतीचा गळा चिरून खून केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. खून केल्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह तब्बल १८ तास घरात ठेवण्यात आला. त्यानंतर मध्यरात्री कारमधून मृतदेह कसारा घाटात नेऊन फेकण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.मृत व्यक्तीची ओळख वसंत गोरखनाथ सातपुते अशी झाली आहे. गुन्हे शाखा युनिट-१च्या पथकाने तपास करत कसारा घाटातून त्यांचा मृतदेह शोधून काढला..पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, वसंत सातपुते यांना मद्यपान आणि जुगाराचा नाद होता. तसेच त्यांच्या पत्नीच्या अनैतिक संबंधांमध्ये ते अडथळा ठरत होते. याच कारणातून पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पतीच्या हत्येचा कट रचल्याचा संशय आहे. तपासादरम्यान या हत्येचा कट पूर्वनियोजित असल्याचे समोर आले आहे..हत्येनंतर मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी तो सुमारे १८ तास घरात ठेवण्यात आला. त्यानंतर मध्यरात्री कारमधून मृतदेह कसारा घाटात नेण्यात आला आणि तेथे फेकून देण्यात आला..Nashik Sisters Drown : आई लगेच येईल, सांगून डॉक्टर बाबा दवाखान्यात गेले; 2 चिमुकल्या मुलींचा पाण्याच्या टाकीत बुडून मृत्यू.या प्रकरणात संशयित महिला हसीना शेख, साहिल शहा आणि मोईन शहा यांच्यासह अन्य दोन आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असल्याची माहिती आहे. गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून हत्येमागील नेमके कारण, कटात सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि घटनाक्रमाची माहिती तपासातून समोर येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.