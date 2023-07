Nashik News: नाशिक औद्योगिक प्रशिक्षण (मुलींची) संस्थेस राज्यातील सर्वोत्कृष्ट ITI पुरस्कार

By

Nashik News : ठाणे येथील डॉ. काशिनाथ घाणेकर सभागृहात जागतिक कौशल्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत राज्यातील सर्वोत्कृष्ट आयटीआयचे पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.

यात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुलींची नाशिक या संस्थेस सर्वोत्कृष्ट आयटीआयचा पुरस्कार रुपये पाच लाख, प्रशस्तीपत्रक व सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.

या प्रसंगी कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभागाचे सचिव आशिष कुमार सिंह, आयुक्त एन. रामास्वामी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण खात्याचे संचालक दिगंबर दळवी, सहसंचालक पी. एम. वाकडे उपस्थित होते.

संस्थेच्या वतीने हा पुरस्कार प्राचार्य दीपक बाविस्कर, संस्थेच्या संस्था व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा व वरिष्ठ निदेशक संजय म्हस्के यांनी स्वीकारला. (Nashik Institute of Industrial Training (Girls) awarded best ITI in state News)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुलींची या संस्थेने प्रशिक्षणार्थ्यांकरिता राबविलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, तसेच मागील तीन वर्षापासून प्रवेशाचे १०० टक्के असणारे प्रमाण, कमीत कमी गळती तसेच, ७७ टक्के प्रशिक्षणार्थींना Aprentiship च्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

या स्पर्धेत हे महत्त्वपूर्ण निकष असल्याने या संस्थेस राज्यातील सर्वोत्कृष्ट आय.टी.आय.चा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे.

या बरोबरच संस्थेने प्रशिक्षणार्थ्यांकरिता संस्थेत उपलब्ध करून दिलेल्या अनेक सोयी-सुविधा तसेच अद्ययावत वसतिगृह, कॉमन किचन, शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्मार्ट क्लासरूम, लायब्ररी, परिसर विकास, २४ तास बॅकअप असणारे जनरेटर, प्रशिक्षणार्थ्यांकरिता १०० टक्के ऑनजॉब ट्रेनिंगची सुविधा.

प्रशिक्षणार्थिंकरिता संस्थेत वेळोवेळी होणार फॅशन शो, तंत्र प्रदर्शन, कौशल्य वर्कशॉप, पर्सेनिलिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्रॉम या सारख्या बाबींमुळे ही संस्था राज्यात सर्वोत्कृष्ट म्हणून गणली गेलेली आहे.