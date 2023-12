Nashik News : कोरोनामुळे विस्कळित झालेल्या शैक्षणिक क्षेत्राचे वेळापत्रक यंदाच्‍या वर्षात सुरळीत झाल्‍याने लाखो विद्यार्थी, पालकांना दिलासा मिळाला आहे. सीईटी परीक्षा वेळेवर पार पडण्यापासून वेळीच प्रवेश प्रक्रिया राबविल्‍याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे.

दुसरीकडे स्‍पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रकदेखील पूर्वपदावर येत असताना सरकारी नोकरीच्‍या प्रतीक्षेत असलेल्‍या उमेदवारांच्‍या आशा पल्‍लवीत झाल्‍या आहेत. परंतु यंदाच्‍या वर्षात तलाठी भरतीसह इतर परीक्षांमधील पेपरफुटीच्‍या सक्रिय रॅकेटची पाळेमुळे नाशिकला सापडली.

शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार अन्‌ अधिकाऱ्यांकडील कोट्यवधींची माया यामुळेदेखील नाशिकची राज्‍यभर चर्चा झाली.- अरुण मलाणी (Nashik is talk of state due to paper racket corruption nashik recap 2023 news)