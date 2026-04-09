IT कंपनी अत्याचार अन् धर्मांतराचा अड्डा! गरजू तरुणींचा गैरफायदा घेत शोषण, तरुणाचे धर्मांतर; बीफही खायला लावलं

नाशिक शहरातील नामांकित बहुराष्ट्रीय आयटी कंपनीत नोकरी करणाऱ्या पीडित महिला, मुलींच्या आर्थिक असहायतेचा गैरफायदा संशयितांनी घेत त्यांचे लैंगिक शोषण केले. लैंगिक शोषणच नव्हे, तर मानसिक छळ करीत त्यांचे धर्मांतर करण्याचाही प्रयत्न संशयितांनी संगनमताने केल्याचेही एसआयटीच्या तपासातून समोर आले आहे. Nashik firm under scanner over serious allegations of harassment and coercion.नामांकित बहुराष्ट्रीय आयटी कंपनीत १५ ते २२ हजार रुपये मासिक वेतनाने पीडिता काम करीत होत्या. काम करणाऱ्या महिला, मुली या सर्वसाधारण कुटुंबीयांतील असून, बहुतांश जणींच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह त्यांच्याच वेतनावर होत होता. या कंपनीत बहुसंख्येने विशिष्ट धर्माचे संशयित युवकही असून, ते टीमलीडर म्हणून काम पाहात होते..Nashik: बड्या IT कंपनीत महिलेवर ५ वर्षे अत्याचार, महिलांना करायचे टार्गेट; ९ गुन्हे दाखल, ६ जणांना अटक.संशयितांनी पीडितांच्या असह्यतेचा गैरफायदा घेत त्यांचा पाठलाग करीत अश्लील शेरेबाजी करणे, कामानिमित्त जवळीक साधून वारंवार अश्लिलतेने स्पर्श करणे, वारंवार छेड काढणे, कंपनीच्या ऑफिसमध्ये लॉबी, मीटिंग सुरू असताना संशयित पीडितेकडे पाहत अश्लील हावभाव करणे, तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल लज्जास्पद बोलणे, असे सतत बोलत संशयित संगनमताने पीडितांना ठरवून टार्गेट करीत असत. जी संशयितांना असे वागण्यापासून रोखत तिच्यापासून ते दूर राहत. परंतु ज्यांनी कसलाही प्रतिकार केला नाही, त्यांना मात्र संशयितांनी संगनमताने हेरून टार्गेट करीत एका पीडितेवर हॉटेल, लॉजवर नेऊन अत्याचार केला. सात पीडितांचा विनयभंग केल्याचे एसआयटीच्या तपासातून समोर आले आहे..राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यावर आमदार निवासात राहण्याची वेळ, सव्वा वर्षापासून अधिकृत निवासस्थानाच्या प्रतीक्षेत.तरुणाला बिफ खायला घातलंहिंदू तरुणाला बिफ मटन खाऊ घातल्याचाही फिर्यादीत उल्लेख आहे. या तरुणाचे धर्मांतर नंतरचे फोटो समोर आले आहेत. I T कंपनीतील आठ तरुणींच्या लैंगिक शोषण आणि धर्मांतराच्या प्रकरणात याच कंपनीतील एका तरुणाचही धर्मांतर झाल्याची फिर्याद देण्यात आलीय.याच एका तरुणाचे धर्मांतराचे फोटो समोर आलेत..पीडितांचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्नपीडितांमध्ये दोघी विवाहिता असून, पाच जणी अविवाहित आहेत. संशयितांनी पीडितांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून हिंदू धर्माबद्दल आणि देवतांबद्दल अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन आक्षेपार्ह विधाने केली. पीडितेच्या धार्मिक भावना दुखावून तिला बळजबरीने नमाजपठण करण्यास भाग पाडले. सक्तीने मांसाहार खाऊ घालून तिच्या धर्म परिवर्तनाचा पद्धतशीर प्रयत्न संशयितांच्या टोळीने केला. पीडितेसह कंपनीतील अन्य हिंदू मुलींनाही संशयितांकडून धार्मिक अपमान सहन करावा लागत होता..एका पीडितेचे, तर संशयिताने आर्थिक शोषणही केल्याचे तपासातून समोर आले आहे. एका पीडितेने धाडसाने तक्रार दिल्याने संशयितांचे बिंग फुटले आणि आत्तापर्यंत अत्याचार, विनयभंगासह धार्मिक परिवर्तनाचे नऊ गुन्हे दाखल झाले आहेत. याप्रकरणी येत्या काळात आणखी गुन्डे वाढण्याची व संशयितांचीही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. संशयित वडाळागाव, मुंबई नाका परिसरातील असून, यातील बहुतांश संशयित पदवीधर आहेत.